Horóscopo Negro para HOY 5 de septiembre; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Atención, porque el domingo llega el eclipse lunar en Piscis, y aquí sí que se mueve lo profundo. Esa sacudida te va a obligar a mirar hacia dentro, hacia ese lado silencioso y vulnerable que siempre tapas con tu fuego. Te sentirás más lento, más cansado, incluso más emocional de lo normal.

TAURO (21 abril-20 mayo).

El domingo, porque llega el eclipse lunar en Piscis y viene a revolucionarte en lo social: amigos, grupos, relaciones, vas a notar clarísimo quién te suma y quién te desgasta. Prepárate para una limpieza emocional que te va a sentar como una ducha fría en pleno verano.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Este eclipse viene a sacudirte por dentro, a dejarte sin excusas para seguir fingiendo que todo va bien cuando sabes que no. Te va a obligar a quitarte esa careta que usas para esconder lo que sientes en realidad.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Ya sabes cómo te afectan los movimientos lunares: te tocan directo al corazón. Este eclipse es agua como tú, así que prepárate para un tsunami emocional. No tomes decisiones radicales ni intentes forzar nada, porque los eclipses son para remover, no para resolver.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo, este eclipse lunar puede que despierte tu lado más oscuro, esa sed de venganza que rara vez dejas salir. Y no te voy a mentir: esta semana puedes ser tú el mismísimo karma en persona. El que ajusta cuentas, el que pone cada cosa en su sitio. ¿Justo? Sí. ¿Doloroso? También. Pero absolutamente necesario.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Eclipse de Luna llena en Piscis, justo en tu eje de relaciones. Prepárate porque va a sacudir tus emociones y tu vida íntima. Ese “me quedo o me voy” empieza a rondarte la cabeza, pero ojo: observa, siente, deja que la ola pase. Ya habrá tiempo de elegir el camino.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

