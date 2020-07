Nadia sobrellevó la cuarentena gracias a fans; hará show virtual

Para la cantante Nadia haber vivido el encierro de la cuarentena fue como haber vuelto a un reality show, pero de acuerdo a la exacadémica fue mucho más fácil de sobrellevar gracias a las redes sociales y plataformas digitales.

"He estado en cinco concursos de Reality y es diferente, porque aunque entre comillas no tienes interacción con otras personas, ahora que estamos viviendo esta cuarentena te puedes dar cuenta que lo difícil que es estar aislado y súmale a eso que no puedes platicar con nadie más que con las personas que están en la casa, ahora sí que esta cuarentena se me está haciendo mucho más fácil, porque es una gran ventaja, la verdad que está padrísimo poder tener las redes de nuestro lado", comentó a El Universal.

La intérprete mexicana expresó su felicidad por poder retomar la convivencia con sus seguidores a través de las plataformas digitales, porque a pesar de la distancia, ella vive la experiencia como si saliera a tomar un cafecito con sus amigos.

"Esta cuarentena nos tiene a todos aislados, nos extrañamos muchísimo y por otro lado dejamos de hacer otras actividades que ocupaban la mayor parte del tiempo y del día, así que ahora teniendo esta tecnología podemos retomar la convivencia, como yo lo hice con mis fans y ha sido increíble, lo disfruto mucho", dijo.

Nadia se suma a la lista de cantantes que empiezan a cobrar por sus presentaciones en streaming para ayudar a reactivar la economía de los espectáculos que dejaron muchas personas desempleadas.

"Todos estamos buscando nuevas maneras de adaptarnos, porque en la industria del entretenimiento muchas personas han quedado desempleadas y muchos planes han sido pospuestos, así que es importante en este momento buscar nuevas maneras de realizar nuestro trabajo, no esperar a que esto se termine, porque en realidad, no sabemos cuándo se va a terminar, entonces debemos buscar una nueva estructura de trabajo", explicó.

El show que ofrecerá el próximo 19 de julio lleva por nombre "Frenesi tour" y de acuerdo a la cantante será un recuento de toda su trayectoria artística desde que salió de "La Academia".

"Voy a hacer un recuento de estos 18 años de trayectoria que me ha regalado la gente a través de mis nueve discos, con mis temas de novelas, canciones que la gente ha hecho parte de su vida, lo haré con invitados especiales", detalló.

JB