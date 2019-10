Nace una nueva matriarca

De frente al duelo y con la responsabilidad de recuperar el prestigio de la florería más famosa de México, Cecilia Suárez promete que la segunda temporada de “La casa de las flores” brindará una dosis perfecta de humor donde la venganza, el amor y la sensatez serán los nuevos retos para la familia De la Mora.

Cecilia Suárez destaca que el impacto que causó su personaje, la angustiante “Paulina de la Mora”, dará un vuelco total para encaminarla a ser una mujer líder capaz de resolver todo tipo de problemas a través de la razón y sin prejuicios de por medio.

“Recibí este impacto con enorme sorpresa, nadie de quienes hicimos la serie esperábamos que pasara esto con el personaje, le dieron un gran recibimiento a todo. Ha sido hermoso, grato y sobre todo divertido. La gente se apropió de ‘Paulina’, eso es especial para nosotros”, detalló la intérprete.

La actriz que se ha consagrado como una de las musas del director tapatío Manolo Caro, puntualiza que “La casa de las flores” llegó para ofrecer una propuesta fresca al melodrama de manufactura mexicano, en donde la libertad, la inclusión y la diversidad de pensamientos son claves para hermanar a generaciones y poner temas sociales sobre la mesa desde una visión cómica y reflexiva.

“El melodrama es un género que como latinoamericanos nos encanta y con el que nos identificamos, tiene que ver mucho con nuestra educación sentimental. Lo interesante es cómo las nuevas plataformas de entretenimiento permiten abordar temas que antes no estaban, que salen del cliché sumiso o machista, que se deje la mujer abnegada y violencia aceptada, eso me parece interesante. Nuestra serie habla de manera muy detallada de una mujer transgénero y me encanta, vemos a más personajes extravagantes”.

Cecilia recalca que a través de “Paulina de la Mora” se exploran personajes más apegados a la realidad, en los que los villanos y los buenos ya no tienen cabida para dar paso a interpretaciones capaces de alentar a la superación y desde su caso, impulsar el liderazgo femenino y la importancia de la mujer en la toma de decisiones cuando una familia está en el quiebre emocional y financiero.

“Lo que hacemos como actores es buscar ese hilo que nos hace entender y vernos en un personaje, hay gente que atraviesa por esa misma situación. Creo que quienes se identifican con ‘Paulina’ es porque tiene claroscuros, no es perfecta, tiene fallas, es transparente y hace lo mejor que puede, es algo con lo que muchas nos identificamos, no somos perfectas, pero que de alguna manera hacemos nuestros mejor esfuerzo”.

Pequeñas dosis

“Paulina de la Mora” visualiza la decadencia de la floristería familiar. CORTESÍA / NETFLIX

Aunque Cecilia Suárez celebra la libertad de consumo que las plataformas de streaming permiten al público, la actriz reconoce su gusto por las pequeñas dosis cuando de engancharse con una trama se trata, pues como espectadora prefiere esa emoción que implica esperar cada semana un nuevo capítulo y no caer en la tentación de aventarse la historia en un solo día.

“Es muy fuerte la inmediatez, tiene que ver con algo generacional. Yo no recuerdo haber sido así de intensa, yo soy ochentera completamente. Una de las cosas que más disfruté de ‘Luis Miguel: la serie’, fue que me la daban a cuentagotas, me gustaba tener ese tema para hablar los lunes con cada capítulo, pero entiendo que el consumo ha cambiado y hay quienes les gusta consumir todo a más velocidad, hay quienes les gusta ver todo más pausado como a mí”.

Cecilia señala que las plataformas digitales llegaron también para abrir nuevos caminos interpretativos que rompen por completo con la dinámica tradicional de los formatos televisivos y hasta en el cine para retar a los actores a ofrecer personajes más complejos.

“Van cambiando los formatos, las posibilidades y la libertad con la que se pueden contar historias, Netflix en eso ha sido importante, también HBO ha sido crucial en eso. Ser actor sigue siendo el mismo ejercicio, pero para mí el lugar donde realmente un actor se consolida es en el teatro y lo seguirá siendo, independiente de cómo cambien los formatos o de cómo se accede al entretenimiento”.

Lo que viene

A la espera de estrenar la segunda temporada de “La casa de las flores” el 18 de octubre, Cecilia Suárez detalla que la tercera entrega de esta serie ya está filmada, además de integrarse al doblaje de la primera película animada de Netflix junto a Joaquín Cosío y el cantante colombiano Sebastián Yatra, en “La leyenda de Klaus”, que será estrenada el 15 de noviembre para brindar una perspectiva muy cómica sobre los orígenes de Santa Claus.