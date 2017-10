Música balcánica en Guadalajara

La productora Acana realiza desde hace tiempo talleres de música balcánica para desarrollar este estilo entre los músicos de la escena independiente de la ciudad, ya llevan tres ediciones y ahora se preparan para una más. El profesor invitado para este taller de tres días -17, 18 y 19 de octubre de 2017- es el músico Paul Bertin de origen francés y quien radica en California.

"No es la primera vez que vengo, hemos desarrollado aquí una relación con los músicos, serán cuatro ediciones que ya tenemos este taller de música balcánica. Los músicos que hemos encontrado aquí están muy prendidos por este tipo de música y es un honor compartirla, yo estudié esta música desde hace seis años, he estado por los Balcanes y tengo este placer de difundir este conocimiento"

La actividad está realizada para músicos avanzados con un cupo para 15 personas, son cinco horas de clase por día, se imparte en Calle Francia 1888 en la colonia Moderna. Los horarios son de 10:00 a 15:00 horas. Para más información: (+52) 3333 921 951 y el correo ventasacana@gmail.com.

"Hay una curiosidad y un entusiasmo bien bonito, eso me hace pensar que hay una similitud entre el espíritu de la música balcánica y la música de México, son sonidos de viento, música de celebración, no me sorprende que resuene tanto con este país".

El viernes 20 de octubre se finalizará el taller con un concierto en vivo a cargo del profesor y los alumnos, ahí mismo se realizará la entrega de constancias de participación. En el show también participarán Mexitano Soundsystem y Balkan All Stars. El lugar es en Norma Metrallas en calle Pedro Moreno 1057 en la colonia Americana en punto de las 21:00 horas. Los boletos cuestan 80 pesos en preventa y 100 en general.

Sobre el profesor

Paul Bertín ha realizado giras con KelMo, Axon Orchestra, o su grupo La Pêche. Ha viajado por los Balcanes y ha estudiado con maestros de diferentes lugares como Behan "Bekos" de Kocani Orkestar, Mircea Bunea de Rumania, Peter Bede de Hungría y Sergiu Popa de Moldava. Recientemente ha colaborado con Ismael Lumanovski de New York Gypsy All Stars a través de la fanfarria balcánica "Inspector Gadje".