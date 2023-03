Con la intención de dejar de ser un valor emergente y volverse un consagrado del escenario, el músico tapatío George Rhoads llega con una propuesta respaldada por Sony Music, misma que se caracteriza por un estilo peculiar que puede definirse como sierreño alternativo.

Actualmente, Rhoads está promoviendo tres sencillos: “Un gallito” (a dueto con Nico Orozco), así como “Casa en llamas” y “Ando al ciego”. Adelanta en entrevista con EL INFORMADOR que pronto saldrán dos sencillos más que son colaboraciones y en junio se publicará en su totalidad el álbum.

Cuenta que su proyecto comenzó durante la pandemia y ahora que tiene el apoyo de Sony todo avanza perfecto. “Ha sido un proceso chido. Antes de firmar como que de repente uno siempre tiene miedo de empezar a trabajar y confiar ciertas cosas de su trabajo en alguien más cuando uno está acostumbrado a hacerlas, pero llega un punto en la carrera de todo músico y artista en el que decides hasta dónde quieres llevar tu música y hasta dónde ‘venderte’ en el sentido de cobrar por tus servicios. Estoy en un punto en mi carrera donde me firmaron por la calidad de mi música y no por ser alguien viral”.

George es un músico al que le gusta experimentar y también se ha ido quitando el ego de artista para aceptar la retroalimentación de la disquera y de su equipo de trabajo. Recuerda que su trabajo creativo para empezar a darse a conocer fue en 2020, en octubre publicó su primera canción y de ahí se encaminó en hacer crecer su propuesta, en 2022 junto con su manager, vislumbraron el proceso de lo que sería su primer disco.

“Ha sido un proceso de no parar, yo venía del 2016 trabajando con una banda que se llamaba Los Rhoads aquí en Guadalajara, pero si sentí una diferencia muy grande de este proyecto con lo que venía haciendo”.

Melancolía cotidiana

Con respecto a la esencia de sus temas, los cuales tienen tintes tristes y melancólicos, pero que a la vez hablan de situaciones cotidianas de la vida, del amor y del desamor, expresa que se inspira de los “sad boys” de antaño como José José y Armando Manzanero.

"Estos intérpretes y compositores han marcado la música de México y de estos boleros como que también de ahí viene todo esto. O sea, sí me gusta hacer canciones que hablen del ‘gallito’ y ‘lokear’ y cosas de ese estilo, pero al final yo quiero hacer (música) que perdure, que quede para recordarse y que sea algo genuino. Me gusta mucho experimentar con estas emociones como la tristeza, la melancolía, el amor y el desamor”.

Refrenda además que en sus letras le gusta abordar temas de lo general a lo particular, que si toca hablar de amor, se va a una historia en particular como plantear una charla con mensajes por WhatsApp.

En cuanto a los sonidos, resalta que se ha inspirado justo del contexto en el que se desarrolló, su abuelo siempre tocó regional mexicano, “esto lo tengo muy arraigado y lo siento como parte de mis raíces, pero a la vez me gusta el trip de las guitarras eléctricas, que la voz tenga eco y distorsión, o el tema de los sintetizadores, siento que de ahí viene una oleada de artistas en los que yo me considero que vamos a estar abriendo pauta, porque este es el movimiento alternativo del regional con canciones que no hablan del delito o de cosas que puedan comprometerte con alguien”.

El Dato

Prepara encuentro musical con su público

George seguirá difundiendo su música a la par de estar abriendo shows a otros artistas. El 30 de marzo estará en Ciudad de México y el 31 abrirá el espectáculo de DannyLux en Guadalajara (C3 Rooftop, Av. Vallarta 1488. 19:00 horas), además planea hacer este año su propia gira.



CT