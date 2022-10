El cantautor sinaloense Chucho Rivas se encuentra de estreno, ya que el viernes pasado lanzó en plataformas digitales su reciente sencillo, “Lo que quieras”, el cual fue compuesto por el intérprete junto a Pepe Navarro, Pach Gutiérrez y Álex Coppel. Además, la canción ofrece un divertido videoclip donde el artista se convierte en el novio que va a la casa del amor de su vida a conocer a su familia.

En entrevista charla con EL INFORMADOR, el músico habla de esta nueva aventura musical, la cual representa el tercer sencillo de lo que será su próximo disco, mismo que está previsto a publicarse en enero del 2023.

“El video (de ‘Lo que quieras’) retrata una comedia romántica, la idea era meternos a la típica historia cursi de llegar con unos papás conservadores que no les late que yo esté pretendiendo a su hija. Y estoy cantando con mis mejores amigos, haciendo de todo para que nos acepten”.

Recuerda que le ha tocado pasar por momentos así, cuando ha tenido que ir a conocer a las familias de sus parejas. “Sí, me ha pasado, pero en la mayoría de las veces sí he tenido mucha suerte con mis suegros y suegras, pero sí me han tocado ocasiones que por ser músico y estar tatuado, hay ciertas cosas que pueden estigmatizarse, pero ni al caso, la perspectiva de la gente no es culpa de uno. Entonces, yo trato de ser buena persona y que lo externo no afecte mi interior, de esas situaciones solo me río y sigo siendo yo”.

Un sonido lleno de luz

Esta canción representa un lado más luminoso de Chucho después de haber publicado otros temas más emocionales. “Es un contraste padre, al menos para mí, porque últimamente he sacado canciones de despecho, así que tener este respiro con esta canción bonita, creo que le da dinámica al disco y a la hora de interpretarla en vivo, así que estoy feliz de tenerla, pues es una canción alegre para que la gente la pueda escuchar más para relajarse y no para tensarse, porque las otras eran como un grito de despecho”.

Para Chucho de eso se trata la vida y estas canciones justamente reflejan sus emociones. “Yo soy muy extremista, de repente me puedes ver en una hora súper feliz y súper pilas, y en otra hora estresado y tenso… tengo como estos cambios abruptos en mi día a día y los quiero representar también en la música”, además que resalta que no quiere ser encasillado como un artista que solo canta canciones tristes, “soy alguien que cambia mucho y en la música quiero presentar esto de igual manera”.

Pepe Navarro y Pach Gutiérrez, quienes también participan en el video, son pieza clave en este nuevo álbum de Chucho, son su familia y juntos están trabajando en este proyecto. Confiesa Chucho que los sonidos que estarán en este álbum abrazarán al pop, el regional y el rock, estilos más propositivos.

Su "tesis" profesional

De los anteriores materiales a este nuevo lanzamiento, Chucho comparte que hay un aprendizaje y una madurez hacia lo profesional que se refleja también en la manera en que integra sus emociones desde una perspectiva mucho más madura.

Por ejemplo, apunta que el primer disco fue como estar en la escuela y dejarse guiar, el segundo material fue de covers y ahora este tercero, que en realidad él lo ve oficialmente como su segundo disco, es como si estuviera haciendo literalmente su tesis, “es intentar poner en acción todo lo aprendido y tomar más responsabilidad y rienda en el proceso creativo. Creo que puedo poner a prueba lo que hay dentro de mí y cómo lo percibe la gente; para mí esto es muy emocionante de ver”, remata el artista.

La agenda

Lo que viene para el artista

Chucho tendrá un concierto el próximo 30 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México e invita al público a pasarla bien porque será una velada con mucha energía, pues recalca que no solo es un intérprete de temas emocionales, será una noche donde habrá un poco de todo.

