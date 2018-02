“Museo” gana lugar en México

La película mexicana “Museo”, dirigida por Alonso Ruizpalacios y que cuenta entre sus histriones estelares con el trabajo del jalisciense Gael García Bernal, se aseguró un distribuidor para el conjunto de América Latina, anunciaron sus productores, un día antes de la inauguración de la Berlinale, donde tendrá su estreno internacional, además de ser una de las preferidas por la crítica que se reúne al encuentro fílmico.

Cinépolis Distribución adquirió los derechos sobre la película para nuestro país y resto de la región, según dieron a conocer a través de un comunicado sus productores Anant Singh, Gerardo Gatica y Alberto Müffelman.

El largometraje es uno de los 19 títulos incluidos en la lucha por los Osos del festival berlinés (el máximo galardón que entrega el encuentro), que abrirá esta noche con la película de animación “Isle of dogs” (”Isla de perros”), dirigida por el estadounidense Wes Anderson.

Comienza con su camino

El filme de Ruizpalacios tendrá su estreno internacional el próximo día 22 en la capital alemana y supone el regreso a la Berlinale del realizador mexicano, quien en 2014 ganó el premio a la mejor ópera prima en “Güeros”.

La película cuenta la historia de dos eternos estudiantes que traman dar un gran golpe en el Museo Nacional de Antropología de México, para acabar cayendo víctimas de una especie de ruinosa maldición.

El largometraje es atractivo porque toma como base para construir su historia que está basada en una historia real.

Aunque discreta, la presencia latina en el encuentro es firme, al menos comparada con otros años. Y es que “Museo” forma, junto con la paraguaya “Las herederas”, de Marcelo Martinessi, la representación de América Latina en la sección a competición de la 68 edición de la Berlinale.

Habrá mucho cine por ver, ya que la lista de aspirantes a los osos incluye nombres de relieve como los franceses Cédric Kahn y Benoit Jacquot, mientras que Estados Unidos concurrirá con “Damsel”, de David Zellner e interpretada por Robert Pattinson, y “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix.