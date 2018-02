A la caza del Oso de Oro

El Viejo Continente se prepara para un festín cinematográfico. La edición número 68 de la Berlinale, el festival internacional de cine que se lleva a cabo cada año en la capital alemana, albergará este año a una cinta mexicana en competencia: “Museo”, que buscará quedarse con el codiciado Oso de Oro, la máxima presea que otorga el encuentro cinematográfico.

La Berlinale iniciará el 15 de febrero y durará 10 días. El director de la fiesta fílmica, el alemán Dieteer Kosslick, declaró que “el mundo actual es complejo, entreverado pero también lleno de suspenso y eso se reflejará en la programación” del festival cinematográfico.

Ese es un sello que presume la cinta mexicana “Museo”. Los protagonistas de la trama son Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro, Simon Russell Beale, Leonardo Velasco y Leticia Brédice.

El título de la película, “Museo”, se debe a que la trama le relata a los espectadores un robo de piezas arqueológicas de gran valor que fueron sustraídas del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El delito —inspirado en hechos que ocurrieron en realidad en 1985—, llega a la pantalla bajo la dirección de Alonso Ruizpalacios.

¿Contra quiénes compite?

De las 19 películas en competencia, el último que dio a conocer el director del festival, Dieter Kosslick, fue “Utoya 22 de Julio”, que relata el drama que se registró en la isla noruega de Utoya. Un extremista de derecha asesinó a 77 jóvenes noruegos socialdemócratas, que iban a pasar una tarde de esparcimiento en esa isla.

El resto de las cintas que buscarán llenarse de gloria son “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot” de Gus Van Sant, de Estados Unidos; “Dovlatov” de Alexey German Jr., filme corpoducido por Rusia, Polonia y Serbia; “Eva” de Benoit Jacquot una producción de Francia; “Figlia Mia” coproducción de Italia, Alemania y Suiza.

También van “In den Gängen” una producción alemana dirigida Thomas Stuber; “My brother’s name ist Robert and He is an idiot” también alemana dirigida por Philip Groening; “Twarz” producción polaca y “3 Days in Quiberon”, coproducción de Austria, Alemania y Francia.

“Damsel”, producción de Estados Unidos; “Las Herederas”, coproducción de Paraguay, Uruguay, Noruega, Brasil, Francia y Alemania; “Pig” de Irán y “The Prayer” de factura francesa. “The Real Estate”, un largometraje de Suecia y Gran Bretaña; “Touch Me Not”, de Rumania, República Checa, Alemania, Francia y Bulgaria; “Transit”, de Alemania y Francia; “Season of the Devil” de Filipinas.

LO BÁSICO

A tomar en cuenta

• La Berlinale es un festival cinematográfico en el que el factor político es muy relevante. En esta ocasión abordará el debate de #MeToo sobre el acoso sexual de productores y directivos contra mujeres.

• Entre las luminarias del cine internacional que acudirán al gélido y animado festival se contarán Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Robert Pattinson y Joaquín Phoenix.

• Uno de los Osos de Oro será entregado al actor William Defoe por su trayectoria en la industria fílmica.