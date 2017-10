Muere a los 53 años el cantante Gord Downie

El poeta del rock y cantante de la banda canadiense Tagically Hip, Gord Downie, murió a los 53 años por un cáncer en el cerebro.

De acuerdo con un comunicado de sus compañeros de la banda, él cantante murió el martes en la tarde rodeado de su familia.

Downie había sido diagnosticado con cáncer tras sufrir un ataque durante una caminata en su pueblo natal de Kingston, Ontario, en diciembre de 2015.

"Gord sabía que este día vendría; decidió aprovechar su precioso tiempo como siempre lo hizo haciendo música, recordando y expresando profunda gratitud a su familia y amigos por una vida bien vivida, a menudo sellada con un beso... en los labios", dijo el comunicado.

"Amó a su país con toda sus fuerzas... Amó cada esquina escondida, cada aspecto de este país", señaló entre lágrimas el primer ministro Justin Trudeau.

"Él quiso hacer lo mejor. Quería que fuéramos mejor de lo que somos", agregó Trudeau sobre Downie, quien fue su amigo.

Los médicos hicieron pública la condición de Downie en mayo de 2016: informaron que se recuperaba de una cirugía y quimioterapia, pero advirtieron que el cáncer era "incurable", generando una ola de apoyo.

Ese mismo día, Tragically Hip anunció un tour de despedida. El último concierto de Downey, en agosto, fue transmitido en vivo en todo Canadá.

La banda de rock alternativo irrumpió en la década de 1990 con éxitos como "New Orleans is Sinking", "Blow at High Dough" y "38 Years Old".

Las letras de Downey abordan los males perpetradas contra las poblaciones indígenas, las causas ambientales y la difícil situación del convicto condenado por error. Su discografía vendió más de ocho millones de copias.

En 2005, Tragically Hip ingresó al Salón de la Fama de la Música Canadiense y tres años después apareció en un sello postal.