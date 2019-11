Muere Armando Molina, músico y promotor del rock en México

El vocalista y fundador de la banda "La Máquina del Sonido", Armando Molina, también promotor del rock en México y uno de los fundadores del Festival de Avándaro (1971), falleció a los 73 años este 22 de noviembre, Día del Músico.

La lamentable noticia la dio a conocer uno de sus hijos mediante las redes sociales del también músico y periodista. "Familia y amigos de papá solo para informarles que hoy falleció y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones sus muestras de amor hacia él y su cariño, siempre se los voy a agradecer mucho... él se fue luchando como siempre".

"Pero tranquilo al saber, que este día y los pasados la música estuvo con él, como siempre a lo largo de su vida... le doy mis más sinceros agradecimientos a los que diario me preguntaban por él ... Ya está descansando papá y que viva el rock and roll hasta donde estés padre un beso al cielo descansa y Dios te bendiga siempre".

Armando, quien celebró su cumpleaños el pasado 13 de noviembre y arrastraba varios problemas de salud en los últimos meses (infección en vías urinarias, dos cirugías y una trombosis en pierna derecha), manifestó su gusto por el rock desde muy joven.

Su nombre cobró importancia y mayor auge en la década de los 70 como promotor del Festival de Avándaro, celebrado el 11 y 12 de septiembre de 1971 y considerado como el Woodstock mexicano.

Entre las bandas que se presentaron, destacaron: Los Dug Dug's, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, Tinta Blanca y Three Souls in my Mind, encargado de clausurar el festival.

Como escritor, publicó algunos títulos sobre el rock nacional y, como periodista, fungió como director de algunas revistas, así como colaborador en otros medios. También trabajó para radio y televisión.

JM