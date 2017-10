Montserrat Oliver recuerda el primer beso con su novia

La conductora Montserrat Oliver ofreció algunos detalles de cómo conoció a su novia, la modelo y fotógrafa Yaya Kosikova, y cómo fue su primer beso.

En un video para una firma de joyería, Oliver comentó que conoció a Yaya en Nueva York por un proyecto en común que tuvieron en pro de los animales.

Dijo que no tuvieron como tal una primera cita, sino que tras su colaboración, Yaya la invitó a ir de "road trip" durante algunos días.

"El primer beso no me lo esperaba. Me acuerdo que ella se bajó del taxi, baja ella corriendo y me da un beso y yo me quedo… ¿eh?. La verdad era algo raro, extraño, la verdad yo me esperaba algo como que más romántico".