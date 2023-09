Recientemente, la conductora Mónica Noguera fue tachada de haber tenido un supuesto romance con el cantante Erik Rubín.

Mónica Noguera expresó sentirse triste por la viralización de las versiones que surgieron donde es acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Dicho lo anterior, Noguera defiende ante todo su integridad y señalamientos, los cuales, afirma, carecen de todo fundamento.

Mónica y Erik se conocieron

El acercamiento entre Noguera y Rubín se dio cuando ella asistió a ejercitarse en el gimnasio que tanto Erik como Andrea asisten. Sin embargo, a pesar de las falsas versiones entre el cantante y ella, Mónica, de 52 años, no dudó en publicar su feliz aniversario con una fotografía abrazada besando a su pareja Julien Leoni, con quien mantiene una relación desde hace 9 años.

"Feliz aniversario amor", se lee junto a varios emoticones de corazón.

Mónica junto a su pareja. ESPECIAL

En conclusión, durante una entrevista para la revista "Hola México!" expresó: "Me río... pero estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde salió esto de la infidelidad, Erik es mi amigo, pero tampoco es que nos hablamos diario".

SN