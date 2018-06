Molotov, del Cosquín a Rusia

Molotov es para muchos una banda consolidada, para otros, por increíble que suene, una que apenas mueve a las nuevas generaciones y quieren descubrir más de su rock que se expresa con un sentido de reclamo social. Y es que esa es la bandera de Molotov, con todo y su rebeldía que hoy está más viva que nunca y con ese power latino que derrochará energía en el Cosquín Rock México a celebrarse el 9 de junio, para luego alistar maletas y estar presentes en Rusia durante el Mundial de futbol. Así lo comparte Paco Ayala en entrevista con este medio.

“Traemos como novedad pan con lo mismo… ¡No se crean! Si algo caracteriza al Cosquín es su energía y el rock and roll, y lo que traemos es una versión desconectada de nuestras canciones”, abundó con humor el bajista (y en ocasiones baterista) de Molotov.

Guadalajara es una ciudad que ha sido clave en las aspiraciones de la agrupación, al ser una de las primeras sedes en las que se presentaron, incluso antes de lanzar su primer disco (“¿Dónde jugarán las niñas?”, 1997), es por ello que los tapatíos siempre los arropan cada vez que se presentan. “El recibimiento siempre ha sido bueno, nos sentimos como en casa y la pasamos de poca… y a veces quieres regresar lo más pronto que puedas, pero a veces no se puede”.

Al ser una banda con legado, Paco no se arrepiente de nada de lo que han hecho él, Micky, Tito y Randy a nivel musical. “Algunas cosas te dejan mejor sabor de boca que otras, pero de las cosas más torpes que hemos hecho, hemos reflexionado y las hemos aprendido. Tiempo para arrepentirnos no tenemos”.

En este sentido, si bien es cierto que la censura ayudó a vender muchos discos en los inicios de Molotov, ya han pasado más de dos décadas desde entonces, por lo que Paco hace una reflexión sobre la actualidad y cómo el público entiende su música. “Censura siempre hay y en todos lados. Desgraciadamente muchos de los temas que se hicieron hace dos décadas siguen vigentes como ‘Gimme me the power’, ‘Hit me’, ‘Frijolero’, que son temas que tienen contenido social y crítica, ¡y pues ahí siguen (los Presidentes de México) viviendo de lo que nosotros pagamos de impuestos!; no podemos tirarnos al llanto, nos damos cuenta que las nuevas generaciones dicen ‘estos ruquitos de Molotov ¿qué harán?’ y al mismo tiempo creen que nuestras viejas canciones son nuevas y se sorprenden, como ‘Gimme me the power’ que habla de una situación que no ha cambiado ni tantito y no hemos dado ni medio paso para adelante. En la parte de la música esto nos sigue manteniendo vivos”, comparte Paco Ayala.

En conexión

Para Molotov es importante el contacto con su público, principalmente en cada concierto, sin embargo también en redes sociales la banda percibe el sentir de sus seguidores, aunque no son muy adeptos a estar metidos en Facebook, por ejemplo. “Te tienes que adaptar a lo que hay. Empezamos con la no venta de discos, entonces te guste o no la parte digital la tienes que adecuar a tu sistema para acercarte al público actual que ya no compra discos. Por otro lado en nuestras redes sociales no somos muy clavados, consumen mucho tiempo aunque cada quien tiene la libertad de escribir lo que quiera. Para nosotros es el estar en vivo, crecimos en una generación donde tu vida no dependía del internet y creo que es más sano estar así”.

A golear en Rusia

El mercado musical europeo reconoce a Molotov como una banda prendida y querida, y como se sabe, es principalmente en Rusia donde la agrupación se ha sentido bien arropada en los últimos años, así lo expresa Paco Ayala previo a presentarse en el Cosquín. “Será la tercera ocasión que vayamos a Rusia a tocar y seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo es posible que la gente local cante nuestras canciones sin hablar español ni inglés? Sin embargo se la pasan echando desmadre y socialmente tienen una similitud con México, son rockandroleros, reventados, así como estuvieron reprimidos, ahora encuentran una vía de salida para pasársela bien. Nos la vamos a ir a pasar bien, no solo con la gente latina que estará allá, sino por el público local que nos dará mucho gusto visitar”.

TOMA NOTA

Molotov en el Cosquín Rock México/9 de junio/ desde las 12:00 horas/ Calle 2 (Av. Parres Arias, frente a Belenes. Zapopan, Jalisco). Boletos de tercera fase disponibles a través de Ticketmaster desde $725 pesos.

Más información sobre el cartel: https://es-la.facebook.com/CosquinRockMx/