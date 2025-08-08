En una noche cargada de simbolismo, el diseñador tapatío Rafael Márquez Atelier presentó en el Hyatt Regency Andares su más reciente colección, Redención, un desfile inspirado en los siete pecados capitales que, más allá de un concepto de moda, se convirtió en una catarsis personal.

Con más de tres décadas de trayectoria en la alta costura, Márquez decidió convertir su pasarela en un relato íntimo que recorre sus excesos, miedos y aprendizajes hasta llegar a la paz consigo mismo. “Elegí los siete pecados, los viví con intensidad, con dolor, con placer… esta pasarela nunca fue un concepto. Fue mi historia, una historia de excesos, de emociones sin filtrar, de búsquedas que parecían no tener fin, pero todo tenía un sentido: era el camino hacia mí mismo”, expresó.

Para el creador, Redención es un punto de inflexión. “Hoy no muestro moda, hoy me muestro a mí. No es para esconderme, sino para abrazarme. Es la paz después de los gritos, la belleza suave después del drama, porque al final todos atravesamos nuestros propios pecados y solo quien los enfrenta con verdad llega a ese lugar sagrado”.

La colección fue interpretada por 40 modelos seleccionadas a través de una convocatoria abierta. Cada prenda, explicó Márquez, refleja un momento de su vida.“En esta pasarela plasmo perfectamente la vida que llevé durante mi juventud hasta la edad que tengo actualmente”.

Uno de los detonantes para este trabajo fue una pregunta que, confiesa, lo confrontó consigo mismo. “Un día alguien me preguntó por qué no había ido a Europa si tenía todo para hacerlo. Me di cuenta de que yo mismo trababa mis sueños. No fui, no porque no pude, sino porque no quise por mi miedo a creer en todo lo que podía desarrollar. Ese día decidí que en agosto haríamos esta pasarela”.

Entre las invitadas especiales estuvo la actriz española Noelia Roel, originaria de Galicia y con un pasado ligado al modelaje, quien lució un vestido de Rafael Márquez. “Para mí es importante cuando vengo a un desfile ir vestida del diseñador. Rafael tiene más de 30 años en la moda, un bagaje muy grande. Es uno de los diseñadores más fuertes de Guadalajara, que tiene maravillosos creadores”, comentó.

Roel explicó que fue invitada a abrir el evento, aunque sus compromisos le impidieron asistir al ensayo previo. Actualmente se encuentra trabajando en la promoción de Vestida de blanco, película que protagoniza y que pronto se estrenará en España, además de participar en la posproducción de un filme rodado en Tulum y en un corto de su autoría. Su agenda incluye desfiles en Nueva York y Guanajuato, así como proyectos en Los Ángeles con la New York Film Academy.

