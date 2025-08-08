Sofía Rivera Torres se defiente de las críticas por su apariencia (VIDEO)

Luego de su reciente aparición como panelista en el programa “La Casa de los Famosos México 2025”, Sofía Rivera Torres se convirtió en tema de conversación en diversas plataformas digitales. Su nombre comenzó a figurar entre las tendencias, pero no precisamente por su desempeño en el programa, sino por comentarios negativos relacionados con su imagen física, a solo cuatro meses de haber dado a luz a su hijo, Ferrán.

Algunos usuarios en redes sociales no tardaron en lanzar duras críticas hacia la presentadora, alegando que su aspecto era motivo de burla, y recordando comentarios anteriores que ella habría emitido sobre la apariencia de Lucerito Mijares. La situación generó un fuerte revuelo y alimentó una ola de reacciones encontradas en línea.

Ante el escándalo, Sofía decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje directo y sin rodeos. “Esta mañana desperté con muchos mensajes en mi celular. Algunas personas mostrándome su apoyo, mandándome palabras de aliento, clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos, sí me interesa, y cuando me metí a ver de qué se trataba me encuentro con unas fotos mías con un cuerpo que vi distinto al que tengo”, expresó.

La también conductora aclaró que la fotografía que circuló ampliamente había sido modificada con la intención de atacarla, y para sustentar su afirmación, compartió una imagen del video original del que fue tomada. “Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche. Me metí a buscar el click de donde fue tomada esa foto y lo encontré”, agregó.

En su declaración, Rivera Torres subrayó que su enfoque principal en este momento es el bienestar de su hijo, dejando claro que la maternidad ha traído cambios en su cuerpo, pero que los enfrenta con plena conciencia. “Si bien, todavía estoy muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de chichis gigantescas y pesadez de más con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen” , señaló.

Para cerrar su mensaje, lanzó una pregunta con tono desafiante que rápidamente generó eco en redes sociales: “¿El gusto que le ha dado a tantas personas saber que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”.

El video publicado por la presentadora se propagó rápidamente y recibió una oleada de mensajes de respaldo. Entre los comentarios más destacados estuvo el de su esposo, Eduardo Videgaray, quien escribió: “Te amo”.

