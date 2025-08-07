Con el objetivo de promover desarrollo económico se lanza oficialmente Ola México en Guadalajara, una iniciativa social que busca aprovechar la oportunidad del Mundial de Fútbol 2026 para generar empleo digno, aumentar la competitividad de los negocios locales y fortalecer el ecosistema de empresas sociales.

En Ciudad de México OLA México apoyará a 200 negocios locales, en las cercanías del Estadio Banorte, brindando capacitación y apoyo financiero.

Para Jalisco, buscarán apoyar al menos 50 negocios locales de hospitalidad principalmente en Guadalajara y Zapopan. A estos negocios se les ofrecerán talleres, asesoría estratégica y apoyos económicos para fortalecer su operación, y así prepararse para atender a los visitantes que lleguen durante el evento.

Guadalajara será una de las ciudades anfitrionas en México, con cuatro partidos en el Estadio Akron. De acuerdo con estimaciones de la consultora BCG, las ciudades que formarán parte de esta justa deportiva podrían alcanzar hasta 620 millones de dólares en derrama económica, por lo que trata de una de las oportunidades más importantes de las últimas décadas para el desarrollo turístico, económico y social en Jalisco, dio a conocer este jueves el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara.

"Estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa transformadora, en colaboración con organizaciones comprometidas con crear un impacto positivo en México. Este es un evento compartido y queremos que esa colaboración vaya más allá de la cancha. Así como la ola en los estadios, Ola México invita a todas las personas a sumarse a esta acción colectiva", señaló Alejandro Barrón, representante de Diplomacia deportiva de la Embajada de Estados Unidos en México.

Entre los principales aliados que están impulsando la iniciativa en Jalisco se encuentra la Embajada de Estados Unidos en México, desde su brazo de diplomacia deportiva. Además cuenta con el apoyo de Promotora Social México, Sistema B México, entre otros actores nacionales y locales que buscarán articular esfuerzos desde Jalisco.

A menos de un año de que inicie el torneo, OLA México ya comenzó operaciones en el estado, con la intención de establecer alianzas sólidas y lograr un impacto real. "Estamos emocionados de llevar esta iniciativa a Jalisco y esperamos que organizaciones y empresas locales se unan para hacer una diferencia significativa en 2026", afirmó Mario Romero, vocero del proyecto.

El enfoque de OLA México es aprovechar el impulso del Mundial no solo como espectáculo deportivo, sino como una plataforma para fortalecer el tejido económico de la región. La expectativa es que los negocios locales no solo atiendan una mayor demanda, sino que puedan crecer, formalizarse y garantizar mejores condiciones para quienes trabajan en ellos.

¿Cómo reciben Guadalajara y Zapopan el Mundial?

Un informe realizado para la FIFA identificó diversos retos que México debe enfrentar para garantizar un Mundial exitoso. Entre ellos: la seguridad, la informalidad en los negocios, el empleo precario, la discriminación a grupos vulnerables, y el respeto a los derechos de las mujeres. Estas problemáticas también están presentes en Jalisco, donde el sector informal sigue representando más del 45% de las actividades económicas en áreas urbanas, de acuerdo con datos del INEGI.

No obstante, la Copa Mundial representa más que una transacción económica: cada inversión, compra y visita puede tener un impacto duradero en lo económico, social, ambiental y cultural. Guadalajara y Zapopan, como ciudades sede, tienen la oportunidad de convertirse en un referente de desarrollo, innovación y sustentabilidad económica.

MF