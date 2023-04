Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 24 al 30 de abril

Aries

Es tiempo de dar, porque se te va a regresar multiplicado, pero así, a manos llenas en todos los sentidos especialmente en la presencia en el aplauso, en el reconocimiento, ese abrazo donde nos fundimos alma con alma va a ser maravillosa esta semana, porque lo vas a compartir en tu ambiente familiar, hay noticias que te van a llevar a tomar determinaciones y decisiones importantes que convienen, por supuesto, a tu persona y a tu familia.

En tus conversaciones habla de forma relajada, con sonrisa, con ánimo, con amor, van a llegar a muy buenos acuerdos en tu ambiente profesional. Es tiempo de hacer algo nuevo o algo diferente, no es tiempo de pensar mucho las cosas, sé que eres el líder autónomo e independiente, el bebecito del zodiaco, el que inicia, el que se arriesga, el que se avienta, es bueno y es fenomenal, pero no seas impulsivo que es una semana de abundancia y buena fortuna.

Tauro

Hay aspectos totalmente a tu favor, pero especialmente ese aspecto de reencontrarte contigo mismo, de darte tu sitio, de darte tu lugar, de valorarte, de amarte, de saber quién eres y qué quieres, eso es lo más importante, el saber ¿quién soy?, ¿que quiero?, ¿a dónde voy? y algo que muchas veces no se toma en cuenta ¿con quién quiero ir?

No escuches las voces de los ladrones de sueños, esta semana vas a estar en una junta, evento, reunión, en alguna negociación y va a haber personas que no les va a dar gracia tus planes, tus ideas o lo que tú traes en mente, eso a ti no te interesa porque lo que tú traes en mente lo has pensado, observado, checado, analizado, has utilizado tus relaciones sociales, tu inteligencia, tu capacidad, tu creatividad, tu imaginación, así que lo que te corresponde, pero así de sencillo, por derecho eso te corresponde.

Géminis

Analizar, observar, hacer introspección, hablar contigo mismo, escuchar tu voz interior, meditar antes de tomar determinaciones o decisiones que tengan que ver con tu vida emocional amorosa y sentimental. Cuando Mercurio está retrógrado también afecta nuestras decisiones, fíjate muy bien, qué es lo que te está motivando si tú quieres tomar una determinación de algún tipo de cierres en tu vida, si esos cierres los vienes pensando desde hace muchos meses o muchos años, adelante, esto había que cerrarlo en mercurio retrógrado.

Pero si no es así, si traes una idea desde hace cuatro o cinco días, semanas, de tomar determinaciones emocionales o sentimentales, por lo que sea, ahorita no es buen momento analízalo, obsérvalo, chécalo, espérate que salga mercurio retrógrados el 14 de mayo para que tomes una decisión justa.

Puede haber una fiesta o evento o reunión el día 27 y 28 donde vas a llenarte de mucha paz, de mucho amor, de mucha alegría, de mucha felicidad, que te va a dar esos reencuentros que necesitamos para recordar nuestro yo, nuestro ser, nuestra esencia y nuestras raíces y el verdadero sentido de nuestro existir.

Cáncer

Todo muy a tu favor, eso me da mucha alegría, porque habías estado pasando igual que muchos de los de la Cruz Cardinal que son los Aries que Cáncer capricornios y libras, entonces ahorita las cosas como que están más suaves. Ya todo está caminando tal vez no con la rapidez que tú quisieras, pero todo está caminando todo se está acomodando exactamente como tú deseabas que pasará que muchas veces las cosas no salieron como tú lo deseabas, es que algo mejor venía si utilizaste la paciencia, la prudencia la tenacidad y la perseverancia definitivamente te ha ido de maravilla, si, por el contrario, te enfadaste, te buscaste. Te alteraste y culpaste a medio mundo, pues bueno, ahorita debes de estar diciendo. ¡Ay, entendí, ándale!

Esta luna maravillosa Luna Nueva y luna creciente te llenan de alegría y felicidad, no te enfades, no te juzgues, no te alteres, lo que te corresponde por derecho ni quién te lo quite. Vienes con muchos viajes, no solamente este mes, en este año tendrás muchos viajes, muchos serán de placer, muchos serán de trabajo, solamente mantente muy atento a los mensajes y a las señales que vas a estar recibiendo que pueden ser por cualquier medio.

Leo

Muy buenos ofrecimientos laborales que te van a dar un gran respiro, va a haber paz, serenidad y mucha tranquilidad en tu economía. Ahora bien, muy buen tiempo de hacer un buen balance, ingresos y egresos, que yo reciba más dinero no significa que voy a usar dinero de más, al contrario, voy a trabajar en cómo administrar de forma justa correcta, de adecuada mis ingresos, porque va a haber muchos canales nuevos que se van a abrir frente, a ti te ofrecen propuestas nuevas, gracias a tu talento, a tu entrega, a tu compromiso.

Virgo

Júpiter que es el planeta de la abundancia, del triunfo, del éxito, de la prosperidad, de los del extranjero, de los viajes largos, está contigo este Júpiter que precisamente está en el signo de Aries hasta el 16 de mayo, todavía te está dando ese empuje bárbaro, porque va a pasar a darte Saturno junto con la oportunidad de utilizar tu percepción tu intuición, tus sueños premonitorios, para hacer algo nuevo o diferente sé que te gusta a ti las normas las reglas los hábitos las costumbres, pero hay momentos que romper reglas romper hábitos romper costumbres.

Esta es una semana donde vas a recibir, por diferentes medios, nuevas propuestas para hacer cosas nuevas y cosas diferentes que están que tienes la capacidad y tienes el conocimiento, no digas no desde un inicio primero analiza, observa y checa, porque sí que conviene, se marca muy buenos cambios en tu vida económica.

Libra

Aplausos, pirotecnia, mariachis y demás, todo muy hermoso, estás entrando en un ciclo de aproximadamente 17 días por demás, favorables súper buenos en lo físico mental y espiritual, tanto Júpiter, como Venus, como el Sol y Mercurio, no me importa que está retrógrado, aquí lo importante de esto es que algo detenido, que no se daba; que no caminaba; que sentías tú que no estaba funcionando, empieza a caminar con muchísima rapidez, no con la que tú quisieras, ni todos quisiéramos porque mercurio está retrógrado y pues se alenta un poquito.

A partir del 14 de mayo, exactamente, ya las cosas van a caminar con mayor rapidez. Lo que te quiero decir es que todo sale del tintero y lo pones sobre el escritorio, porque todo eso nuevo que está llegando en lo físico mental y espiritual te va a dar grandísimos, pero grandísimos resultados que tú los vas a ver a partir de esta misma semana. El 26, 27 y 28 son días claves, porque vas a tener mucha alegría, mucha felicidad de algo que se dio, algo que funcionó, algo que creció, algo que evolucionó en tu vida personal y profesional.

Escorpio

Todo lo que se siembra se cosecha así de sencillo. Has estado haciendo cambios en tu forma de pensar, de sentir, de actuar y has estado escuchando más tu voz interior, porque saber que la intuición es tremenda, el sexto sentido es bárbaro, tú sabes que pasa, por eso es tan importante que te des cuenta que traes la mente totalmente ágil, aguda y de gatillo.

Traes una varita mágica así como que aventando energía de tu mente y sale por el tercer ojo, te doy esta información porque esta semana vas a tener diferentes reuniones eventos juntas donde es importantísimo que vayas cargadísimo de toda tu magia, de toda tu energía, de toda tu capacidad y todo tu conocimiento porque no solamente vas a ganar tú, si no que van a ganar todas las personas que están a tu alrededor.

Mercurio retrógrado va a alentar un poco las cosas, eso es todo, pero los proyectos se van a dar de manera perfecta, solamente analizar y observar cada una de tus palabras porque recuerda que tú observas, checas, analizas, te quedas viendo y tu mirada es fuerte. Los que tenemos la mirada fuerte te la mantenemos perfectamente bien, pero hay otros que no, entonces para que todo fluya en la junta y en evento que vale mucho la pena mantén, la mirada fija, pero con sonrisa, porque la sonrisa va a ser que todo se relaje, que todo esté tranquilo y es benéfico.

Sagitario

No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar, es algo que habías traído en mente no voy a decir desde hace meses, desde hace muchísimos años, estamos hablando de hace unos 15-20 años, dependiendo de la edad que tengan, verdad. Este Saturno te está ayudando, porque es tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra con beneficios para ti y para las personas que se encuentran a tu alrededor.

Hace una semana que tu mente está más poderosa que nunca, tu intuición y tu percepción está súper aguda y afilada y eso es en casa y en negocios así que todo lo que tenga que ver con casa, con negocios y con las personas que están cercanas conviene, porque hay incremento en tu vida laboral, pero principalmente incremento en tus ingresos.

Capricornio

En tus manos está la fuerza, el poder, la energía y la capacidad para poder ayudar a muchas personas que se encuentran a tu alrededor, te cuento que todo aquel que da, y da a manos llenas, se regresa multiplicado 70 veces, eso es lo que está pasando en tu caso. Tienes la gran oportunidad de poder dar, compartir y apoyar, hazlo como sabes hacerlo, desde el fondo de tu alma. Dibuja tu sonrisa característica y empuja, ayuda, apoya, aconseja, abraza, esto va a ser muy benéfico para ti.

Además en tu hogar, el transcurso de esta semana está muy marcado en relación a compras ventas negociaciones para tu hogar, pueden ser remodelaciones, puede ser que tú quieras vender algo para comprar otra cosa, pero está muy marcada la casa número 4, además la casa la casa 2, ya que se abren canales nuevos de abundancia, en tu vida, así que no pienses mucho, porque muchas veces de tanto pensar nos quedamos con las ganas de hacer.

Acuario

Siguen abiertas las puertas, están abiertas totalmente de par en par, ya la decisión es tuya. Si quieres levantarte y hacer que las cosas sucedan, mandar los correos, tocar las puertas, hacer las llamadas, todo está a tu favor. No te pongas tú mismo en tu contra, no hay ningún planeta que te esté dando mucha lata a excepción de que puede ser mercurio, que te está haciendo que pienses demasiado, pero estás pensando con dudas con agobios con inquietudes, fíjate que no, todo lo contrario cada que tu mente quiera pensar en negativo tú vas a decir cancelado, yo soy luz fuerza energía, paz, armonía, éxito triunfo y todo lo que me corresponde por derecho de conciencia es mío, nadie me lo va a quitar.

Esta semana es para ti en el trabajo, en lo personal, en la intuición, en la percepción, en el amor, en todo lo que tú quieras. Estás planificando viajes, vienen muchos viajes en tu vida y también muchos cambios dentro de la organización de tu hogar y el apoyo, por supuesto de tus seres amados para que hagas algo nuevo o algo diferente.

Piscis

Llevo ya bastante tiempo invitándote a que te pongas delante de la fila, te olvidas de ti, vas a ponerte adelante, porque si tú quieres que los demás reciban tienes que empezar contigo, yo no te puedo dar agua de mi termo si no hay agua en el termo, es lo mismo, si tú quieres seguir dando, apoyando, protegiendo, atendiendo y mimando ponte adelante, porque vas a recibir mensajes, llamadas, correos, nuevas propuestas, llegan eventos nuevos a tu vida, viene mucho trabajo, vienen cambios en tu economía, sí, pero para ello necesitas más paz, tranquilidad, serenidad, armonía, rodéate de personas que te nutran, no que te bajen la energía, rodéate de tus amores, rodéate de personas que brillan que les gusta tu brillo.

Dentro de lo relacionado con tu vida laboral y profesional hay un aspecto muy interesante donde marca que en esta semana, que está muy bien aspectada, vas a tener un incremento económico con base a tu resultado laboral, ya sabes las recomendaciones que hablen alguien habla de mí el otro habla de mí y entonces me llega a mí como cascada el resultado.

MF