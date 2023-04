Mhoni Vidente: Los horóscopos de la semana 23 al 28 de abril

Descubre las predicciones de Mhoni Vidente para tu signo zodiacal en la útima semana de abril, tu fortuna en el amor, trabajo y dinero.

Aries

Viene la carta del mago, pide que se te va a dar, va a ser una gran semana para Aries aparte, va a empezar a reacomodar completamente los sentimientos y el sentir para empezar a crecer a cortar todas las cosas negativas que venías arrastrando y no cargar con problemas, que no son tuyos.

Esta semana va a ser muy importante para Aries porque le viene un contrato nuevo, lo invitan a salir de viaje, van a estar hablando en cuestiones de amores nuevos y compatibles y sobre todo reinventarse, sentirse bien y con cosas más positivas lo más importante que tiene que hacer Aries controlar su mente controlar sus impulsos y sus enojos, cuidarse mucho en cuestiones de cabello de muelas o de ojos .

Tu día de la semana será el martes, tus números mágicos 2 y 13, tus colores de la suerte: el verde y morado.

Tauro

Te sale la carta del Loco, son tiempos de madurar, estás en tu era, va a pasar una semana placentera, pero tiene que madurar tiene que empezar a pensar que hay cosas negativas que lo rodean y no lo dejan crecer que últimamente se ha estado sintiendo mal por cuestiones estomacales o de intestino, trata de ir con tu médico enfócate en algo positivo.

Regalos que no esperabas llegarán a tu vida, que te van a poner muy alegre, esa parte trata de analizar bien, qué quieres para tu futuro Tauro qué estás deseando en la vida? Quieres un mejor trabajo, una estabilidad? ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Así que enfócate en eso también te sale la carta éxito rotundo en todo lo que emprendas.

Tu mejor día va a ser el lunes, tus números mágicos 01 y 23, tu color de la suerte será: el amarillo y el rojo.

Géminis

Te sale la carta del diablo cuidado con los enemigos ocultos, si sabes Géminis que eres uno de los signos más envidiados con más mal de ojo con más brujería porque brillas mucho, eres una persona que casi nunca los ven derrotados y eso le incomoda a mucha gente que está muy cerca de ti, deja tú los que están lejos, los que están cerca, por eso te pide la carta del diablo que te cuides que te protejas con agua bendita que no te confíes.

Va a ser una semana de energías encontradas, que va a ser una una semana de pleitos o discusiones en cuestiones de trabajo de escuela, pero que vas a salir adelante y exitoso, nada más trata de concentrarte bien en lo que estás haciendo. Sigue hablando de una operación estética que te va a funcionar muy bien, también en las cartas nos dice que la escalera sigue paso a paso, piso a piso, que vas a empezar a crecer.

Tu mejor día será el miércoles, tu color de la suerte será el rojo y tus números mágicos van a ser el número 6 y 19.

Cáncer

Te viene a la carta del Sol, vas a brillar más que nunca va a ser tu semana, va a ser de renovarse de sentirse mejor de cortar esa pareja que ya no servía, de alejarse de gente tóxica de empezar a brillar, tú misma, tú mismo. Al cáncer que está en pareja o casados divorcio en puerta, el cáncer que está solo o este sin estabilidad amorosa, les vienen amores compatibles.

Trata de viajar más, trata de conocer a más gente a moverse en otro campo ya no te quedes tan encerrada o tan encerrado, empieza a tener esa fuerza vital, cómprate unas vitaminas viaja más recuerda que es muy importante los conocimientos que tengas que para que te puedas desenvolver. También nos está diciendo que viene una revelación en estos días para el signo de Cáncer en cuestiones de un amor verdadero y compatible contigo que va a ser del signo de Capricornio Virgo o Escorpio.

Tu mejor día va a ser el jueves, tu color es naranja y tus números mágicos son el 09 y el 33.

Leo

Te sale la carta, el as de oros, vas a poder brillar más el dinero, el triunfo toda la suerte, está en tus manos, si no lo visitas creértela, necesitas creer que estás hecho para eso para tener esa fuerza y esa disposición de empezar a crecer la carta de las de oros, te dice cámbiate de trabajo uno mejor. Pon un negocio que te va a funcionar, ponte a dieta que te va a funcionar. Te vas a poder reinventar en todas las formas, te llega un dinero que ya estaba casi perdido o que no te lo querían pagar.

Va a ser una semana de mucha pasión, de muchos amores fugaces, de encuentros con amores del pasado, pero sin compromisos, que traes esa aura de mucho, amor y estabilidad, que te va a estar sintiendo mejor también te salen las cartas Renacimiento total, en lo que estás haciendo te estás reinventando estas poniendo lo mejor de ti

Tus números mágicos van a ser el 11 y el 40, tu color de la suerte será el azul fuerte y el rojo, tu mejor día va ser el viernes.

Virgo

Te sale la carta del mundo, estás hecho para controlar el mundo. Virgo, tu inteligencia, tu capacidad es muy abundante, tienes que creer que vas a llegar lejos, que vas a llegar a los objetivos que tanto deseas, pero necesitas constancia, fuerza y creerte lo que estás haciendo.

Ten confianza en ti mismo que estás creciendo, que te compres una amatista o un ópalo que son piedras que venden en diferentes lugares, que lo traigas en tu bolsa para cortar todas las malas vibras, una amatista o un ópalo, que eso te va a ayudar a cortar todo lo negativo, vas a estar muy sensual y eso te va a ayudar a atraer personas nuevas a tu vida, si ves que la relación ya se desgastó, ya son muchos pleitos, no se entienden uno ni el otro y cualquier cosa te hace alterarte con esa persona ya no sirve.

Tu mejor día va a ser el día lunes, que tus números mágicos va a ser el número 15 y 666 que el color que te va a dominar va a ser el blanco y el rojo intenso.

Libra

Te sale la carta de la fuerza, fíjate que el libra es uno de los signos que batalla mucho en la vida por las cuestiones negativas que lo rodean a veces no sabes coger bien la pareja o las amistades y se meten muchos problemas, pero los hace dios. Los hizo muy fuertes, libra es un signo de mucho poder, de mucha fuerza, su mentalidad es más ágil y son buenas personas.

Va a ser una semana de reacomodar los sentimientos, de reacomodar completamente qué quieres para estar bien y empezar a avanzar en todas las formas, viene una metamorfosis muy importante en estos días que te va a hacer brillar.

Vienen cambios positivos hacia ti, que seas más creativo libra. Ah, trata, de estudiar cosas más creativas, vete de viaje, salte de mochilazo, atrévete a hacer cosas diferentes, que eso te va a mantener mejor aparte, viene una sorpresa económica que te va a ayudar mucho a pagar deudas y poder seguir ahorrando en cuestiones de problemas.

Tu mejor día el martes, tus números mágicos van a ser el número 18 y 50 tus colores al rojo y el naranja

Escorpio

Te sale la carta del juicio, son tiempos de arreglar situaciones del pasado, son tiempos de arreglar situaciones legales, son tiempos de avanzar, escorpión, es una semana de empezar a enderezar el camino en todas las formas, quítate de esos malos pensamientos. Quítate de esas malas compañías. Quítate de esa gente que nada más abusa de tu energía, positiva trata de por así como le pones carácter a unas cosas, trata de ponerle carácter a todo lo que haces para que te funcione mejor.

Vas a poder solucionar todo que vas a poder alcanzar, tus sueños y realizar tus metas, también nos dicen las cartas que viene una recompensa de tiempo atrás, algo que hiciste muy bueno sin pensar o nada más, porque te nació va a venir una recompensa económica amorosa y sobre todo si estás buscando un embarazo, se va a dar sin problema.

Sagitario

Te viene la carta de la estrella, estas brillando mucho, estás en el momento de crecer, estás en el momento de expandir completamente esa buena suerte, la carta de la estrella para Sagitario es éxito rotundo en lo que está haciendo, que son muy buenos carismáticos son muy buenos en cuestiones de lenguaje verbal, o sea se dan a entender muy bien, son muy buenos para los idiomas, trata de poner un negocio que te va a funcionar más en cuestiones económicas no dejar tu trabajo para poner un negocio te busca un amor del pasado pero en el pasado se queda.

Trata de ser más flexible en todo lo que estás haciendo, ya corta con esa pareja que no te servía de nada corta, con esas amistades que nada más te quitan tu tiempo, dinero y esfuerzo. Empiezate a valorar, cómprate un espejo entero. Mírate bien, vales mucho, trata de subir la autoestima en todas las formas, que tengas más valor que tomes decisiones y que vas a tener una ayuda celestial o divina, pero que tengas ese valor para tomar esa decisión y quitarte de problemas que vas arrastrando.

Tu mejor día va a ser el jueves, que tu número mágico va a ser el 12 y 60 tu color va a ser el amarillo y el verde

Capricornio

Te sale la carta del carruaje, no te detengas, sigue adelante y empieza a crecer, son tiempos de madurar, son tiempos de fijarse que estás haciendo, ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu presente y hacia dónde vas?.

Tienes que tener esa conciencia tienes que tener un poco más de flexibilidad en tu mente, no te puedes estar esquivando de los problemas, tarde o temprano los vas a tener que enfrentar y tomar una decisión cerrando los ojos no desaparecen los problemas, enfréntalo, si trata de darle solución va a ser una semana de muchos este gastos imprevistos de problemas en el trabajo y problemas en la escuela, trata de no desesperarte alinearte en todo y seguir avanzando, sigue haciendo ejercicio deja un poco el alcohol las fiestas o las drogas que eso no te va a llevar a nada.

Tu mejor día va a ser el día martes, tus números mágicos van a ser el número 21 y 33, tu color de la suerte va a ser el color blanco y rojo.

Acuario

Te viene la carta del ermitaño, vas a encontrar la luz al final del túnel, vas a encontrar la solución ya no le des tantas vueltas. Yo sé que eres volátil, ya no le des tantas vueltas a la imaginación. Ya no le des tantas oportunidades a sentirte mal, encuentra la solución, queda en paz, soluciona todos esos problemas y sigue avanzando, no te atores, no te estanques y recuerda que no todo mundo te quiere bien, no todo mundo, no pidas consejos a nadie.

Ocúpate de ti, si estás en proceso de divorcio, trata de resolverlo de la mejor manera y no cargar con energías negativas, o sea, si ya pusiste un dinero de más, pues ya ni modo ya lo perdí ya es mejor mi tranquilidad, ¿vale? Oro aparte, va a ser una semana de mucho trabajo de muchas ventas, de hacer ejercicio, de comer mejor, de enderezar el camino y de preparar un viaje para el fin de semana.

Tus números mágicos van a ser el número 27 y 40, tu color de la suerte el azul fuerte, y tu mejor día va a ser el lunes.

Piscis

Te sale la carta la rueda la fortuna, es tu tiempo de estar arriba, es tu tiempo de pensar en ti. Ya pensaste en todos. Ahora piensa en ti, trata de ser un poco más egoísta esta semana, tú cómprate ropa, cómprate la comida que tú deseas. Cómprate el celular que tú deseas, consiéntete a ti.

Va a ser una semana de mucho trabajo y dedicarse a hacer exitoso totalmente sales de viaje, pero por cuestión laborales sales de viaje, pero hasta finales de semana por cuestiones de diversión aparte tu mejor día va a ser el día viernes definitivamente te dice cómprate un espejo compra un espejo nuevo para que sientas esa revelación de vida, esa verdad que estaba muy escondida en tu vida, compra, cómprate muebles, cómprate cosas nuevas para que sientes que tu dinero está valiendo, que se está aprovechado completamente tu tiempo, vuelve a estudiar.

Tu mejor día va a ser el viernes, tus números mágicos van a ser el 16 y 99, ellos harán que te saques la lotería o ganar los juegos de azar, para tener más suerte usa tus colores: el naranja y el blanco.