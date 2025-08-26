Horóscopo Negro para HOY 26 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Esta semana todo fluye y nada influye, Aries. Estás guardando tus secretos muy bien, sobre todo en temas del corazón. Puede que haya sentimientos, historias o incluso un crush bastante fuerte que prefieres mantener en silencio, en tu territorio, lejos de las opiniones ajenas. Y haces bien, porque a veces proteger lo tuyo es la mejor forma de disfrutarlo de verdad.TAURO (21 abril-20 mayo).Eso sí, reconócelo: últimamente no están siendo los días más fáciles del mundo. Levantarte cuesta, a veces sientes que cargas con una mochila emocional que pesa toneladas, y lo sé, Tauro, no siempre ves la salida clara. Pero escucha bien: sigues avanzando, y cada paso que das te está llevando a convertirte en alguien imparable (si es que no lo eres ya). GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Esta semana es para analizar de verdad tu situación: tu vida, tus asuntos, tus relaciones. No puedes seguir posponiendo esa decisión toda la vida, bestie. La buena noticia. Sí, tranquila, porque no todo es gris: se vienen experiencias y encuentros que van a devolverte la motivación perdida. Hay un plan, un viajecito corto, una escapada improvisada o incluso un momento random que te va a sorprender más de lo que imaginas. CÁNCER (22 junio-22 julio)Aprovecha esta última semana de agosto para soltar lo que ya no suma, cerrar esos capítulos que llevan meses molestándote y preparar terreno para septiembre, que para ti siempre ha sido como un botón de reinicio. Mira, hay algo que tienes que grabarte en la cabeza: no todo lo que pesa es tuyo. Y eso aplica al trabajo, pero también a las relaciones.LEO (23 julio-22 agosto).Tu temporada acaba de terminar, pero… ¿y qué? Has recargado la batería a tope y en el fondo septiembre te ilusiona, aunque lo niegues. Esta semana párate un segundo: siéntate, organiza tu vida, escribe esa lista mental de lo que quieres y lo que no, porque dentro de nada todo va a coger velocidad y ni tú vas a poder frenarlo. VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Estás en un punto clave de tu vida, Virgo. No quieres vivir en piloto automático, ahora quieres dejar huella, hacer cosas que cuando seas viejita recuerdes con orgullo y pienses: “aquí empezó todo lo bueno”. Septiembre, tu mes favorito, está a la vuelta de la esquina y esta última semana de agosto es perfecta para hacer balance. Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO