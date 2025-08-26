Horóscopo Negro para HOY 26 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Tú apechugas con lo tuyo, con tu paz mental y con tu decisión de no dejar que nada ni nadie te saque de ahí. Es cierto, estás sintiendo que ciertas personas se alejan cada vez más, como si hubieran dejado de tener cosas en común. Y lo peor es que, aunque tú intentas mantener la relación, ellos no ponen nada de su parte. Encima, te comes feos, desplantes y actitudes que duelen más de lo que quieres reconocer.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Lo bueno es que tienes todo lo que necesitas: serenidad, inteligencia y una fuerza mental que ya quisiera más de uno. Confía en ti y en tu capacidad para salir de esto con la frente bien alta. Lo sabes: hay gente que te quiere hundir. Y sí, duele ver tanta mala vibra junta, pero te voy a decir algo: lo están haciendo de pena. Tú siempre vas un paso por delante, Escorpio. Tú ya tienes la jugada pensada mientras ellos todavía están discutiendo cómo empezar.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Vas a decir adiós aunque te duela, aunque creas que no puedes, aunque te tiemblen hasta las pestañas. Pero lo harás por ti, porque en el fondo sabes que mereces paz, no guerras. Eso sí, para sobrevivir a todo este proceso, necesitas buscar vías de escape: un hobby nuevo, un plan distinto, lo que sea que te ayude a poner el modo off a esos pensamientos que te persiguen.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Y te lo digo de corazón: gracias por usar tu tiempo en cuidar de los demás, aunque sepas que no lo merecen siempre. Eso que haces, aunque a veces no lo veas, es karma puro y duro, y te estás construyendo una onda buenísima. Muy pronto vas a recibir una recompensa que no esperas, el karma te va a dejar con la boca abierta.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Lo vas a notar desde ya: cuando vuelvas, nada es igual, y más vale que te adaptes rápido porque el mundo no se va a parar a esperarte. Tu corazón todavía está ahí, medio tocado, intentando sanar, preguntándose mil cosas y buscando respuestas que nunca llegaron. Pero escúchame bien, Acuario: no te obsesiones.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Estás en una especie de fase de transformación interna. Y claro, por eso llevas días más callada, menos activa en redes, como escondida en tu propio mundo. No es que te hayas apagado, es que estás observando, analizando, planeando cuál será tu próximo movimiento. Y aquí viene el consejo más importante: no muevas la ficha hasta estar 100% segura.

