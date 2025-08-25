Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 26 al 31 de agosto

Aries

Esta semana la carta de El Emperador te impulsa a alcanzar tus metas, sobre todo en el ámbito laboral y económico. Es un momento para demostrar tu capacidad y liderazgo, aunque debes dar prioridad a tus estudios universitarios y a la preparación en idiomas, ya que serán la clave para tu desarrollo profesional. Esta carta te otorga autoridad en tu entorno de trabajo, pero es importante protegerte de energías negativas.

Tauro

La carta de El Mundo anuncia que es tiempo de buscar mejores oportunidades profesionales y no conformarte con tu situación actual. Es un periodo ideal para postularte a nuevos empleos y abrirte a nuevas posibilidades. También te advierte sobre controlar tu carácter y no caer en provocaciones, ya que algunas personas podrían querer desequilibrarte; lo mejor será ignorar esas actitudes.

Géminis

El tarot te presenta El Carruaje, que simboliza el momento de renovarte y no dejarte vencer por los tropiezos. Es tiempo de retomar el camino hacia el éxito con disciplina y prudencia, pues tu signo está hecho para alcanzar grandes logros. Además, podrías recibir un ingreso extra por la venta de un bien inmueble; lo más recomendable será ahorrar.

Cáncer

La carta de La Rueda de la Fortuna te invita a mirar hacia adelante y dejar atrás pensamientos pesimistas. Es una etapa de buena suerte y de cambios positivos, ya sea en el trabajo, mudanza a otro país o nuevas experiencias que impulsen tu crecimiento profesional. Si atraviesas un divorcio o separación, no prestes atención a las críticas, ya que tu fortaleza interior te permitirá salir adelante.

Leo

La carta de El Sol te recuerda que es hora de dejar de soñar sin actuar. Debes ser más realista y enfocarte en concretar tus proyectos, especialmente en los negocios y el aprendizaje de idiomas, que favorecerán tu desarrollo profesional. Podrías recibir un dinero extra proveniente de una deuda pasada, aunque será importante manejar con prudencia los gastos inesperados.

Virgo

Con la carta de El Loco, el tarot te aconseja resolver de inmediato asuntos legales pendientes y no posponerlos más. Recibirás una invitación de un familiar para participar en un negocio que resultará favorable, así que conviene aceptarla. Procura controlar los pensamientos negativos, ya que complican tu vida innecesariamente. En el plano físico, tu punto sensible es el estómago y las úlceras, por lo que será recomendable mejorar tu alimentación.

Libra

La carta de La Torre anuncia que, aunque enfrentes dificultades, no todo está perdido; es el momento de levantarte y superar los problemas. Una nueva recompensa económica se hará presente, devolviéndote la confianza. Para fortalecer tu energía positiva, será recomendable pasar tiempo cerca del mar o en el campo. Además, recibirás una noticia relacionada con el trabajo que te traerá gran alegría. Recuerda que agosto suele ser uno de tus meses más favorables.

Escorpión

La carta de La Templanza te invita a comprender que todo en la vida cambia y nada permanece estático. Es momento de dejar de aferrarte al pasado y enfocarte en un presente más equilibrado, que te abrirá las puertas a un futuro lleno de oportunidades. Esta energía te anima a explorar nuevos caminos de progreso personal y profesional.

Sagitario

En tu lectura aparece El Mago, carta que te impulsa a no temer a los desafíos que se presenten, ya que el éxito estará a tu alcance. Sin embargo, deberás mantener la humildad y evitar comentarios innecesarios o actitudes de soberbia que puedan frenar tus logros. Será conveniente también resolver los asuntos pendientes relacionados con separaciones o divorcios, para no seguir arrastrando cargas del pasado.

Capricornio

El As de Oros anuncia una etapa ideal para concretar negocios y planear inversiones que te brinden mayor seguridad económica en el futuro. Aun así, es importante avanzar paso a paso y no precipitarte, pues tu carácter fuerte puede llevarte a decisiones apresuradas. La clave será mantener pensamientos positivos y actuar con paciencia para consolidar tus metas.

Acuario

La carta de El Ermitaño te recuerda que no estás solo y que el apoyo de tus seres queridos será esencial. Evita aislarte, ya que siempre necesitamos de quienes nos rodean. Este es un buen momento para ampliar tus estudios, ya sea con una nueva carrera o con idiomas, lo cual fortalecerá tu desarrollo profesional. En el aspecto físico, cuida tu salud, especialmente oídos, garganta y vista, para prevenir infecciones virales.

Piscis

Esta semana te guía la carta de La Fuerza, que te alienta a no temer los cambios y confiar en tu fortaleza espiritual. La energía del arcángel Uriel estará presente, brindándote protección y luz en momentos de incertidumbre. Esta carta asegura que siempre encontrarás la claridad necesaria para avanzar hacia un estado de mayor bienestar.

Con información de Mhoni Vidente

MF