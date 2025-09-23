Este martes 23 de septiembre, Mhoni Vidente compartió cuáles serán los signos zodiacales que recibirán mayor respaldo de la energía astral en temas de amor y economía. La reconocida vidente cubana aseguró que la fecha marca un punto de renovación, ideal para tomar decisiones importantes y abrirse a nuevas oportunidades.

Signos afortunados en el amor

Leo

Con Venus en su signo, los leoninos brillan con intensidad y atraen miradas. Es un día perfecto para fortalecer relaciones y vivir momentos románticos. Además, el carisma natural de Leo le permitirá conquistar corazones con facilidad.

Libra

El Sol en su signo les da magnetismo especial. Mhoni destacó que este martes es propicio para iniciar o consolidar vínculos afectivos, ya que la energía de cumpleaños trae equilibrio y armonía en las relaciones.

Sagitario

Una sorpresa en el terreno sentimental alegrará el día de los sagitarianos. Mhoni indicó que podrían tener encuentros inesperados que renueven la ilusión en el amor.

Signos favorecidos en el dinero

Tauro

La energía de Libra favorece a Tauro en el ámbito laboral y financiero. Una propuesta puede mejorar su estabilidad económica y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Capricornio

El esfuerzo y la constancia comienzan a dar frutos. Según la astróloga, los capricornianos podrían recibir reconocimientos y recompensas por su trabajo, además de consejos útiles para impulsar su carrera.

Acuario: Mhoni señaló que este martes es ideal para expandir horizontes a través de estudios, proyectos o viajes que pueden transformarse en ganancias a mediano plazo. Una noticia positiva desde el extranjero también podría influir en su economía.

Un día para confiar en la intuición

La astróloga recomendó a todos los signos mantener la mente clara, aprovechar las oportunidades inesperadas y apostar por lo nuevo, tanto en el amor como en los negocios.

Con información de Mhoni Vidente

