Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 12 al 17 de agosto

Aries

Esta semana, la carta del Mago será tu guía, recordándote que la buena fortuna y el éxito están a tu alcance. Es momento de dejar atrás las inseguridades y tener claridad sobre tus objetivos para avanzar. Sin embargo, deberás ser prudente al expresarte, ya que hay personas que podrían sentirse ofendidas por tus palabras; evita involucrarte en conflictos ajenos.

Cuida tu alimentación, pues podrías enfrentar molestias en estómago o intestinos a causa de una infección. Recuerda que una vida saludable comienza por lo que consumes.

Tauro

La carta del Diablo se presenta para advertirte sobre la presencia de personas negativas en tu entorno que solo buscan perjudicarte. Es tiempo de tomar distancia de amistades que te envidian y obstaculizan tu felicidad.

Como protección, lleva un listón rojo atado con tres nudos en el tobillo izquierdo hasta que caiga por sí solo, y utiliza perfume para cortar energías negativas. Este arcano también anuncia que es un momento propicio para emprender y convertirte en tu propio jefe, con grandes posibilidades de éxito.

Géminis

La carta del Mundo señala que estás en una etapa favorable para superar cualquier dificultad en el ámbito laboral. La dedicación será clave para alcanzar el éxito, por lo que deberás ser constante y no dejarte absorber por la rutina.

Este arcano también indica que tus trámites de extranjería se resolverán sin inconvenientes, siempre que mantengas todo en orden. El estrés personal podría ser tu punto débil, así que procura relajarte con actividades como caminar o ir al cine.

Cáncer

El As de Copas augura días cargados de energía positiva, ideales para madurar y centrarte en tu futuro profesional. No te permitas quedar atrapado en situaciones negativas; recuerda que todo es pasajero.

Este arcano también anuncia que concluirás una etapa de estudios y considerarás continuar tu formación con una maestría o diplomado en finanzas.

Leo

El As de Oros anuncia que tienes el éxito en tus manos, pero deberás evitar hablar de tus planes y ser más discreto con quienes te rodean.

Esta carta también presagia un triunfo en asuntos legales o migratorios, siempre y cuando mantengas tu documentación personal en regla para cuando la necesites.

Virgo

La Rueda de la Fortuna te invita a dar el máximo en cada proyecto, ya que la mediocridad no tiene cabida en tu signo. Llénate de energía positiva y confía en tu capacidad para triunfar.

Este arcano revela que es un momento de crecimiento y prosperidad, dejando atrás las malas experiencias para vivir plenamente el presente con entusiasmo.

Libra

La carta del Juicio indica que es tu momento para crecer profesionalmente y tomar una decisión clave: permanecer en tu empleo actual o buscar nuevas oportunidades.

Quedarte estancado no es propio de tu signo, así que explora caminos que te lleven al progreso, ya que los resultados serán favorables. Este arcano también anuncia que cualquier trámite o asunto legal pendiente podrá resolverse sin contratiempos, siempre que le des seguimiento constante.

Escorpión

La carta de la Estrella anuncia el inicio de nuevas metas, tanto en proyectos personales como en cambios positivos dentro del ámbito laboral. Es el momento ideal para construir un patrimonio sólido y alejar el pesimismo, que solo absorbe tu energía.

Este arcano también señala la llegada de personas influyentes en el mundo empresarial que podrán apoyarte a incrementar tus ingresos y abrir nuevas oportunidades.

Sagitario

La carta del Sol será tu guía en los próximos días, impulsándote a brillar y a no permitir que tu temperamento arruine tus logros. Es importante que aprendas a controlar tus decisiones para encaminarte hacia el éxito, recordando que atraemos lo que pensamos.

Podrías recibir un ingreso extra por la venta de una propiedad. Mantente alejado de chismes o comentarios malintencionados en tu entorno laboral. Como signo regido por la luz, siempre habrá quienes acudan a ti en busca de consejo.

Capricornio

El Carruaje te recuerda que no es momento de temer al futuro, sino de llenarte de energía positiva y entusiasmo para concretar los negocios que tienes en mente o aceptar un cambio laboral que se presentará sin mayores dificultades.

Procura mantener lejos a las personas que drenan tu energía. Además, podrías recibir una invitación para impartir clases, algo en lo que tu signo destaca de manera natural.

Acuario

La carta del Loco te invita a encontrar mayor estabilidad y madurez, tanto en lo personal como en lo profesional.

Es tiempo de considerar una relación estable que te permita formar una familia y de dejar de cambiar constantemente de trabajo, ya que tu naturaleza volátil suele buscar nuevos rumbos con frecuencia. También podrías recibir un préstamo que te permitirá liquidar tu coche y adquirir uno nuevo.

Piscis

La carta de la Torre te recuerda que la vida es valiosa y que no debes involucrarte en problemas ajenos. Mantente al margen de las tensiones que surjan a tu alrededor y aprovecha los días de descanso o vacaciones en compañía de tu familia, disfrutando cada momento.

Además, se presentará la oportunidad de trabajar con personas del extranjero, una experiencia que te aportará satisfacción y crecimiento.

Con información de Mhoni Vidente

