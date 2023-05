Mizada Mohamed: Horóscopos de 1 al 7 de mayo

Aries

Tienes todas las de ganar. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten recibes propuestas promesas nuevas de trabajo oportunidades nuevas con cambios buenísimos en tu economía

Tauro

Pon los pies en la tierra, mi amor y los ojos hacia el cielo y rockero recuerda nada más lo que estás viviendo en estos momentos, vale muchísimo la pena, lo vas a recordar con mucho cariño, porque fue un gran aprendizaje caídas errores equivocaciones, se llaman grandísimos maestros y les damos las gracias, te levantas con una sonrisa.

Te sobas la herida y le sigues y es lo que estás haciendo en estos momentos ante las situaciones que estás viviendo que no me estoy refiriendo a los sentimental ni a lo familiar, sino los cuestiones laborales de las diferencias de comunicación que han existido últimamente en tu ambiente profesional y que te ponen a tiene una postura o en una posición difícil ante las ante compañeros o personas en tu ambiente no pasa absolutamente nada.

Has aprendido mucho vienen muy buenas propuestas cosas nuevas que valen muchísimo la pena y no pienses tanto en el amor, ahí te marcas de maravilla. Tal parece que van a hacer un viaje o van a hacer una compra o van a hacer una negociación grande que les conviene a su futuro a muy corto plazo para ustedes y para sus seres amados

Géminis

Cambios de casa. Eso es definitivo o de ciudad inclusive de país muchos cambios en la vida de los géminis con oportunidades bien buenas. Esto no es de suerte. Esto es cuestión de lucha de entrega de compromiso de tenacidad, lo que tienes en estos momentos y gracias a tus amistades, vas a hacer contacto sumamente importantes como quien dice te van a abrir la puerta y tú te vas a pasar inmediatamente con tu capacidad y con tu conocimiento tanto para poner cartas sobre la mesa como para tener nuevas oportunidades profesionales y laborales.

Cáncer

Están en un proceso muy importante de regeneración de caerse bien de regreso porque ustedes hacen que todos los de todo mundo a su alrededor esté perfecto sin importar si ustedes mismos y ahorita se caen también están tan enamorados de ustedes mismos, están contentos con ustedes mismos que todas las puertas por más cerradas que se encuentren se abren frente a ti porque estás enviando un tipo de energía fenomenal y en tu ambiente profesional vas a recibir gracias a todo lo que tú eres, por supuesto tus resultados y tus capacidades aplausos recompensas reconocimientos y grandes regalos debes de hacer algún tipo de firma contrato acuerdos y por lo que sea esto es nuevo y lo puedes pasar para el 15 de mayo adelante, si por algún motivo no puedes pasar es esa firma tan importante nada más chica muy bien los detallitos las cláusulas los puntitos coma dos puntos y demás para que todo fluya tu favor para los leo absolutamente todo lo que vayas a iniciar a partir del primero de mayo ni quién te pare.

Leo

Caminan las cosas, todo lo que inician sean relaciones sentimentales, cambios en tu forma de ver la vida, cambios en tu en tu dieta alimenticia o ejercicio, lo que sea cambios están totalmente a tu favor con tomados de la mano con los inicios, así que todo eso que inicies de cambios que han llegado a tu vida son 100 % benéficos solamente evita los celos en cualquier tipo de relación leo enfoca tu energía en lo que verdaderamente tiene valor y no tires por la borda todo lo que eres y lo que haces para lograr lo que tú deseas si tienes.

Virgo

Tienes muy buenos aspectos solamente que te debes de quitar el antifaz de los ojos para que veas las cosas exactamente como son porque no estás viendo verdaderamente ni dimensionando todas las oportunidades que hay frente a ti porque te estás quedando hacia aquí nada más. Quítate el antifaz de los ojos y voltea hacia adelante todo ese camino tan prometedor que hay frente a ti.

Va a empezar a caminar de manera lenta, pero que te va a dar tremendo resultados en tu vida personal y después la profesional, con resultados en la economía has querido cambiarte de casa, pero por una cosa o por otra no lo has hecho si lo sigues trayendo en mente ya sea para rentar o para comprar este es una buena semana para hacerlo.

Libra

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, no pienses tanto las cosas, porque de verdad de tanto pensar o te pones nervioso o vas a empezar a dudar utiliza mi frase, piensa poco siente mucho y actúa bastante, porque hay un hay un trigono muy bueno, que está afectandote súper positivamente que tiene que ver con las asociaciones y tu vida profesional. Esto quiere decir que va a haber unas propuestas muy interesantes que te van a convenir a tu futuro a muy corto, plazo, porque todo esto que estás haciendo o logrando o avanzand.

En mayo vas a ver grandes resultados a partir de la primera semana del mes de julio con cambios en tu vida profesional y también en tu vida económica que te van a dar la oportunidad de ahora, sí poder hacer algún tipo de compra o venta grande que has traído en mente desde hace varios meses para los escorpiones tienen la fuerza el poder.

Escorpión

Vas a llevar ventajas sobre muchos gracias a tu gracias a tu alegría a tus simpatía y a tus capacidades, intelectuales y emocionales para hacer que las cosas sucedan no dudes de tus posibilidades ni dejes de ver el bosque porque hay tres cuatro zancuditos a la redonda, no quites el dedo del renglón y menos tus ojos de la meta, el éxito te corresponde es tuyo, levántate de donde estás y da ese paso que has postergado es tiempo de ganar.

Sagitario

hay un renacimiento bárbaro, en tu yo bueno, que despertó en tu interior sí, ahora para que te agarren, verdad? Para que nos agarren Sagitario está en un proceso de de regeneración de cambios de novedades oportunidades transformaciones un proceso de decir basta hasta aquí, fuera las limitaciones eso es el proceso de crecimiento y cambio definitivamente va a ser que logres muchos de tus sueños que hagas algo nuevo algo diferente que saques del baúl de los recuerdos o del integrado de aquel tintero todo eso es lo que lo que traías en mente y habías dejado de hacer por lo que haya sido, vienes con mucha planificación de viajes traes en mente o remodelar o cambiarte de casa remodelar tu caso cambiarte y también, eh? Se marcan muchos reencuentros tanto laborales como sentimentales.

Capricornio

Siguen los viajes en la vida, a lo mejor no los haces físicamente, pero los haces astralmente, pero de que vienen viajes vienen viajes y se marcan viajes cortos y viajes al extranjero, así que es momento, si tú dices que eso no es real. Yo nada más. Te digo yo te estoy diciendo como están los movimientos planetarios. Ahora te toca a ti hacer un cambio en tu forma de pensar sentir. Yo actuar y sentirte merecedor a la abundancia, que el universo tiene para ti, porque las oportunidades están y está en nuestra mente romper esquemas barreras grilletes de ataduras.

Eh, tu casa del dinero me marca todo muy favorable traes en mente cerrar algo para iniciar algo nuevo por tu cuenta que vale muchísimo la pena no necesariamente tienes que cerrar lo que tienes en estos momentos para nada porque puedes tener las frutas en diferentes canastas si te organizas de manera justa y adecuada y aprendes a a delegar, vas a tener mejores cambios tanto en tu paz interior como en tu vida profesional y económica.

Acuarios

Están en una efervescencia, sube baja la energía, cómo le hago si lo hago, no lo hago lo compro o no compro voy, no voy a ver inhalan exhalan se centran, tienes que estar súper preparado en todos los sentidos para el exceso de responsabilidades que llegan a tu vida porque viene muchísimo trabajo tu vida profesional se va hacia arriba de una manera bárbara, así que a prepararte para que el universo diga, mira, sí, sí, le voy a dar acuario eso que está pidiendo, así es como están los planetas, pero tú decides te con tu energía haces que las cosas se den, ahí están nada más es es hay que ir por ellas.

Piscis

bueno, pues ahora sí te voy a dar aplausos, tienes todas las de ganar, en toda la extensión de la palabra después de haber pasado por pruebas presiones caídas equivocaciones, vas a recibir, pero a manos llenas puede ser lo que sea, mira, puede ser que te hereden, puede ser que te den un trabajo nuevo, puede ser que te ganes algo, ese se llama dinero milagroso y no solamente el uno o el siete o el cinco no todas las semanas esta semana es supermágica para ti mi querido Piscis así que abre los ojos confía en la abundancia y eso es por un lado que es la buena fortuna por el lado de tu vida personal.

Vas a estar hablando con alguien y al hablar con esa persona. Tú vas a reconocerte en ti los comentarios que esa persona está haciendo no para contigo, sino de esa persona y eso te va a ayudar a sanar algún tipo de herida que traigas por guardadita por ahí, que te va a ayudar a liberar esa atadura y a quitarte esos grilletes o esas estacas emocionales y mentales para que de esta forma con liberación con tranquilidad y con serenidad, tú puedas seguir avanzando a pasos, pero requetear agigantados también hay una sorpresa grandísima.

