Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del mes de mayo

ARIES

Sale la carta del sol, va a ser un mes para que puedas brillar más, va a ser un mes para reinventarse sacarse cosas negativas del pasado y volver a empezar en todos los sentidos.

Tu color va a ser el color rojo intenso, tu número mágico va a ser el 6 y 21 tus mejores días va a ser el día primero 10, 15, 21 y 30 de mayo

Con cuestiones laborales más favorables y un golpe de suerte en cuestiones de lotería. Te van a estar llegando amores nuevos y compatibles que tienes que empezar a escoger bien, quién es la persona indicada para que puedas hacer una vida, recuerda que no debes de estar repartiendo tu energía positiva a toda la gente porque tienes mucha luz y eso a veces opaca a los demás y les da envidia, coraje y mal de ojo, así que corta toda esa mala vibra.



TAURO

Va a ser un mes con toda la buena suerte porque es el mes de Tauro y de Géminis y les sale la carta del carruaje, no te detengas sigue adelante, sigue creciendo que vienen cosas muy favorables para ti en cuestiones personales que te viene propuesta de matrimonio de estabilidad amorosa y conocer gente más compatible para ti.

El color que te va a estar dominando va a ser el color azul, tus números mágicos van a ser el número 2 y el 9, tus días compatibles van a ser el día 2 el día 5 el día 19 en el día 22 y el día 27 de mayo.

Habrá amores nuevos y compatibles a tu vida, si ya tienes una estabilidad amorosa, que eso te va a dar todavía más fuerza y sobre todo que seas con más cultura, que sigas estudiando, piensa las cosas antes de hacerlas no seas tan precipitado y la terquedad a veces no es buena.

GEMINIS

Te sale la carta el as de bastos, poder determinación y crecimiento, esta carta nos dice que estás en ese momento crucial para empezar a crecer, que estás en ese momento para que empieces a desarrollarte más, también es tu mes porque después del 20 de 21 de mayo esta carta nos dice que tendrás decisión, poder y sobre todo sabiduría en lo que estás realizando.

Te vienen tus números mágicos que van a ser el número 07 y 23, el color que te va a dominar va a ser el color amarillo, tus mejores días van a ser el día 4 8 16, 21 y 25 de Mayo.

No tengas miedo en salir adelante, que sigas creciendo, que definitivamente la transformación en el mes de mayo va a ser positiva. Se va a acercar a alguien del signo de fuego: Aries, Leo, Sagitario, para hablarte de amor, completamente fiel, te dice purifica tu cuerpo. Aliméntate mejor come duerme a tus horas. Quítate muchos excesos trata de purificar tu cuerpo.

CÁNCER

Para mis amigos del signo de Cáncer, te viene la carta de la templanza, el Arcángel Miguel te va a estar ayudando en todas las formas. Vas a tener solución a todo eso que venías arrastrando que va a ser un mes muy cabalístico, de tomar decisiones y poder quitarte pesos de encima del pasado, cerrar círculos, quitarte ataduras que no te dejaban crecer. Te vas a poder comprar una moto, bicicleta o un carro en el mes de mayo.

Tus números mágicos van a ser el número 5 y 40, el color que te va a estar dominando va a ser el color verde intenso que los días claves para ti van a ser el día primero el día 10 el día 15, el día 26 y el día 29 de mayo.

Los próximos meses de verano que va a ser junio, julio y agosto empezando desde mayo, van a ser grandísimos para el signo de Cáncer, actívate completamente a hacer ejercicio, comer mejor, dormir a tus horas y trata de realizar todo lo que empiezas o sea, si empiezas algo terminarlo y realizarlo bien y de la mejor manera, no actúes tanto como drama, sino como algo más estable.

LEO

Te sale la carta del Loco, sorpresa económica en el mes de mayo, te vas a sacar la lotería, atento a tus números claves van a ser el número 08 y 55, el color dominante va a ser el color naranja, tus mejores días van a ser el día 3 6 14, 21 y 29 de mayo.

La carta del Loco también es madurar, crecer, pensar mejor las cosas, no meterte en problemas que no son tuyos. Nos dice que te van a venir amores nuevos y compatibles, pero son tiempos de tener una pareja propia o estable no tanto dos o tres parejas a la vez, esta carta también nos está diciendo que te viene una sorpresa en cuestiones de prosperidad en el mes de mayo que prepares muy bien todos tus documentos tu trabajo todos tus proyectos.

Te vienen varios amores al mismo tiempo y muy compatibles, pero que trata de buscar la naturaleza, que te salgas al campo, al río, al mar para que te llenes de esa energía positiva y que definitivamente la prosperidad va a ser tuya el Arcángel que te va a estar dominando va a ser el Arcángel Uriel que te dice tú eres el fuerte, eres el emperador y eres el único que puede solucionar los problemas de la gente que te rodea por eso trata de ser líder social político o líder empresarial que definitivamente debes de tener un equilibrio en cuestiones de lo terrenal y lo espiritual no llenarse tanto de cosas tan materiales o vacías

VIRGO

Ahora en el mes de mayo te sale la carta del mago pide que se te va a dar, va a ser un gran mes para el signo de Virgo, se va a poder realizar en cuestiones de trabajo, va a tener mejoría en cuestiones de salud y sobre todo estabilidad familiar, que últimamente se estaba peleando mucho con la familia, pero eso ya pasó.

Tus números mágicos van a ser el número 12 y 20, el color que te va a dominar va a ser el blanco y el azul fuerte, los días claves que van a hacer el día primero el día 7, el día 16, 26 y 28 de mayo.

Eres el maestro de la vida Virgo, la gente te pide consejos. Siempre vas a estar ayudando a los demás, pero trata de ayudarte a ti mismo para estar mejor búscate comprar un departamento cámbiate de casa o inversiones para que te pueda hacer crecer.

Mayo te hará crecer más económicamente, podrás hacer cualquier cambio positivo, cambiarte de casa, para arreglar asuntos legales y sobre todo aliviarse en cuestiones de enfermedad, te sale el Arcángel Metatrón te está diciendo que siempre va a estar atrás de ti y que definitivamente tengas mucha fe, que es el momento de realizarse en todas las formas, que creas en ti y escuches tu razón, no tanto tu corazón, por eso tienes que equivocarte mucho.

LIBRA

Te sale la carta el mundo, es el tiempo de tomar el mundo en tus manos libra, es el tiempo de salir de viaje es el tiempo de crecer. En el mes de mayo son tiempos de dejar cosas negativas que te venían arrastrando y empezar a avanzar, la carta del mundo es para que estudie idiomas, relaciones interpersonales o algo que te pueda ayudar a estar conociendo gente de otras partes.

Te busca un amor del pasado, pero tú sabes si regresas o no, porque te la vuelve a hacer. Va a ser claves para tener magia para tener estabilidad y sobre todo ilusiones nuevas con amores muy compatibles, el Arcángel que te va a ayudar, va a ser el arcángel Rafael que te está diciendo cualquier enfermedad que tengas física mental o espiritual será sanada completamente en el mes de mayo que tomen las decisiones con la razón y con el corazón para que puedas avanzar si ya no quieres estar en algún lugar, es mejor moverse libra para que

El color que te va a estar dominando va a ser el color rojo intenso, tus números mágicos va a ser el número 3 y 11, tus mejores días va a ser el día 3, 9, 11, 17 y 25 de Mayo.

ESCORPIO

Te sale la carta de la estrella, va a ser un mes de brillar, va a ser un mes de recibir abundancia, es un mes de que te van a pagar deudas, es un mes de volver a comenzar, es un mes de quitarse enfermedades malos pensamientos y malas amistades, es un mes favorito para el signo de Escorpión y que la carta de la estrella nos dice que estás completamente bendecido.

Tus números mágicos van a ser el número 13 y 24, el color que te va a dominar es el amarillo, tus días mágicos va a ser el día 2 el día 8 el día 13, el día 21 y el día 26 de mayo.

Va a haber un nuevo comienzo en cuestiones laborales o en cuestiones amorosas, que le viene una propuesta de matrimonio o una propuesta de amor firme en el mes de mayo para escorpión que también le recomienda mucho curarse de cualquier enfermedad que venía arrastrando y sobre todo recuperar esa estabilidad emocional que el Arcángel que te va a ayudar, va a ser el Arcángel Jofiel, es el que te va a ayudar para tomar decisiones y crecer todo en todas las formas, libérate, de ataduras del pasado, quítate esos malos pensamientos empieza a creer más en ti.

SAGITARIO

Ha salido la carta del ermitaño, la luz al final del túnel, vas a encontrar esa estabilidad que estabas buscando. Sagitario yo no le ayudes esas personas que no son nada tuyo, ayúdale a tu familia, no seas candil de la calle oscuridad de tu casa trate de ayudar más a tu familia, a tu sangre, a salir adelante y que sí estén los amigos en tu vida, pero no les des tanta importancia ni tanto valor.

Tus números mágicos va a ser el número 19 y 50, el color más importante va a ser el color azul fuerte, tus días mágicos va a ser el día primero el 7, el día 16, el día 21 y el día 29 de mayo.

Vas a tener crecimiento y estabilidad, viene más comunicación, estudia arte, comunicaciones, diseño. En cuestiones de viaje se te va a dar muy fácil. Si te quieres tatuar, tatúate, es tu cuerpo si quieres hacer alguna demostración artística hazla y no tengas cuidado del que dirán, tú eres auténtico.

El Arcángel que te va a ayudar, va a ser el Arcángel Chamuel que es el arcángel del amor de la conquista nueva de la estabilidad, que está diciendo que siempre va a haber mejores cosas en tu vida, que te olvides de la gente tóxica y conflictiva, que últimamente se te estaba rodeando y atrévete a ser auténtico y diferente. que las cartas también nos está diciendo que

CAPRICORNIO

Para mis amigos del signo de Capricornio en el mes te sale la carta del juicio, el mes de mayo va a ser muy importante para tener esa estabilidad, ese crecimiento y esa madurez mental, tienes el éxito en las manos, nada más trata de extenderlo más, no seas tan creído, se más humilde y saber que paso a paso se logran todos los objetivos en tu vida.

Tus números mágico va a ser el número 353, el color cabalístico para Capricornio va a ser el naranja, tus días mágicos va a ser el día primero el día 10, el día 13, el día 21 y el día 30 de mayo.

Te vienen amores compatibles, vas a tener la oportunidad de salir dos veces de viaje, aparte, te dan un reconocimiento económico y laboral que te va a ayudar mucho. Trata de tener consuelo contigo mismo si tuviste una pérdida muy grande, ten consuelo con Dios que eso te va a ayudar y sobre todo busca apoyo, busca a quien te ayude a enderezar el camino, busca quién te ayuda a que te pueda guiar y perdónate, que no has hecho nada malo.

ACUARIO

Te viene la carta de los de oros, el triunfo en las manos, el éxito en el trabajo y el amor correspondido. Los números mágicos que te representarán son el 35 y el 77, que tu color va a ser el color de los dólares, el verde fuerte, tus mejores días va a ser el día 3 el día 12, el día 19, el día 20 y 29 de mayo

Cualquier trámite que tú quieras hacer se va a poder lograr, cualquier decisión que tomes si te quedas o te alejas de tu pareja va a ser la mejor, también te recomiendo usar algo de plata que va a ser completamente fundamental para cortar envidias, cortar brujería y mal de ojo.

Viene la oportunidad de poner un negocio muy próspero, en cuestiones de tener más abundancia económica, vas a poder hacer mejoras a tu casa. El Arcángel que te va a dominar va a ser el arcángel Raciel que te está diciendo caballero un júbilo o una alegría en tu vida, porque te vas a poder desarrollar más profesionalmente.

PISCIS

El mes de mayo va a ser un mes bendecido para Piscis, porque tiene la conexión con la Virgen María, te sale la carta del emperador, el puesto de trabajo que estabas esperando te lo van a dar, el ascenso laboral que has estado esperando te va a tocar en mayo, esa oportunidad que querías en cuestiones de salir de viaje o trabajar en otro país o en otra ciudad te lo van a dar.

Vas a poder tener una estabilidad amorosa en el mes de mayo y el Piscis que esté casado o en pareja, embarazo en puerta. Vienen ilusiones nuevas en cuestiones de amores ilusiones nuevas en cuestiones laborales, que trates de estudiar algo más práctico como belleza, masaje, tatuar, poner una tiendita, poner un negocio de diseño o algo que te deje dinerito día a día, Piscis, que estás en tu mes de hacer un negocio propio y seguir trabajando.

Te cambias de casa cerca de la casa de tus padres o de tus abuelitos y aparte te dice que te vienen invitando de padrino, madrina o un evento familiar muy importante. El Arcángel que te sale va a ser el Arcángel Miguel que es el que te va a ayudar a nuevos comienzos y una nueva vida mejor en el mes de mayo que te encuentres el propósito de tu vida.