Mizada Mohamed: ¿Cuándo y a qué hora entra la Luna Llena y qué beneficios traerá a tu horóscopo?

Qué gusto me da poderlo saludar una nueva oportunidad, un aquí y un hora, los abrazo fuerte de alma, ya saben con mucha luz, con mucho amor y que todo fluya y se acomode en armonía perfecta. Traemos una semana súper interesante del 11 al 17 de septiembre, tenemos del 11 al 14 todavía estamos en luna menguante; el 14 a las 7 de la tarde con 39 minutos es el ingreso o el cambio de fase lunar a Luna Nueva, además tenemos que el 15 de septiembre nuestro queridísimo mercurio retrógrado ya está directo, así que en este ciclo hermoso que tenemos del sol en Virgo y de mercurio en Virgo, con muchos planetas más, por esto me estoy enfocando en ellos dos, estamos en el tiempo de cerrar ciclos, de abrir nuevos ciclos, cuando cerremos los anteriores el sol en Virgo nos lleva a ser análisis de conciencia introspección, checar, si quiero estar donde estoy, con quién estoy, si quiero hacer cambios en mi vida, ahora que venga nuestra hermosa luna nueva el 14 de septiembre, 7 de la tarde, 39 minutos, hora del centro, tiempo perfecto, para hacer nuestras intenciones.

La luna va a estar exactamente en Virgo, así que si tengo el sol en Virgo la Luna en Virgo y mercurio en Virgo se van a multiplicar nuestras intenciones, recuerda las intenciones para que se manifiesten de manera adecuada, se escriben en tiempo presente, o sea, yo tengo, yo soy, yo quiero, yo hago, yo seré, yo tendré, yo que, o sea, no, eso es futuro, algún día yo tendré, no, mi amor, yo tengo, yo tengo excelente salud. Yo tengo un excelente trabajo, qué es lo que tú quieres, haces tus intenciones, las escribes con todo el amor, con todas las ganas y como siempre les pido pónganle fecha, firmen y digan, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, se dan anticipadas y pues la guardo en mi cajita de madera para que se magnetice si tenemos cuarcitos, pues ahí le ponemos cuarcitos y vamos a manejar en esta semana créanme, hay un cambio en nuestras actitudes, viene como un renacimiento de diferentes maneras en cada uno de nosotros, es un reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos, lo hemos hecho los las últimas semanas y esto empezó desde finales de junio, como que muchos no entendíamos qué está pasando claro.

Tenemos tanto planeta retrógrado, pues está, pues que Urano, Neptuno, Plutón, Júpiter, esto me ayuda a reencontrarme, a saber quién soy, qué quiero, a dónde voy y algo bien importante, con quién quiero ir, qué tanto me merezco las cosas, es bien importante sentirnos merecedores a tener lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, claro, hay que trabajar por ello para que se manifieste, para que se dé esta semana, me va a impulsar, a que yo haga eso, a que me quite el antifaz de los ojos y me diga a mí mismo, yo no me merezco esta relación. Yo no me merezco estar en un ambiente tan tóxico, en una relación personal, sentimental, familiar, laboral que muchas veces nos ganan los miedos, no es que si dejo esto, que voy a encontrar mi amor, dentro de ti habitan tus dones, confía a tus intenciones con todas las ganas este 14 de septiembre, si no puedes el 14, hazlo el 15.

Yo te sugeriría, bueno, también, pues el 15, porque resulta que también continúa la Luna en Virgo, entonces traemos las dos luminarias que es el Sol y la Luna en Virgo y mercurio que precisamente ese día sale, así que como ese día sale el día 15, prefiero que hagan las intenciones el 14. Okay, ya quedó el 14 a partir de las 7:39 de la tarde.