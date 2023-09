Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 11 al 17 de septiembre

Aries

Te tengo muy buenas noticias. Te acuerdas de eso que tú pensabas que no se daba, no te llamaba, no te mandaban correo, había como que caso omiso, pues no.

A partir del 14, bueno, se te abren, mucho, se abren los portales, se abren puertas, mi amor, se te van a abrir las puertas, nuevas oportunidades, nuevos trabajos, cuando una puerta se cierra se abre, un portón de 4 hojas, y es lo que va a pasar contigo, te vas a dar también más tiempo a descansar, a cuidarte, a animarte, a apapacharte, porque te has tomado las cosas muy en serio, todo lo que ha estado pasando por allá desde finales de mayo, ahorita se va asentar, es como si hubieras hecho un café bien cargado y le agitaste así al café, mi amor, deja que los granos del café ya molidos se asiente, es lo que está pasando y lo vas a vivir, así que al recibir lo que te corresponde por derecho de conciencia, no solamente en el amor, no en el amor, en el trabajo, en el dinero, con la familia, vienen cambios, sorpresas, novedades, oportunidades, utiliza tu enorme creatividad, porque con esta creatividad y esas relaciones que tienes mi vida, puedes hacer cosas nuevas

Tauro

Es momento de analizar, observar, revisar y revisar y volver a revisar, antes de tomar determinaciones y decisiones, todas las decisiones que tú vayas a tomar las vas a analizar, observar, checar, en varias ocasiones, porque tú tienes que reencontrarte contigo antes de tomar determinaciones que tengan que ver con tu vida personal, familiar y económica, porque todo está mezcladito, quiero decir, al mezclarse todo eso, porque nosotros no somos diariamente lo que llevamos en el alma, en el corazón, en la mente.

Entonces si a mí las cosas no me están saliendo como yo he querido hasta el día de hoy me voy a preguntar, ya te lo preguntaste la semana pasada o te lo has preguntado las últimas semanas, ahora resulta que en esta semana te vas a caer muy bien, te vas a amar mucho, te vas a valorar, te vas a respetar, te vas a dar tu sitio, tu lugar y vas a tomar la decisión que más que mejor convenga a tus planes, a tus necesidades, sin ser egoísta, por supuesto, me estoy refiriendo que has estado dando demasiado y te desgastaste, ahorita empieza un nuevo yo en tu interior a tomar determinaciones con grandes y maravillosas consecuencias en lo personal, eso va a abrirte tus canales en lo familiar, por supuesto y en lo laboral con mejoría en tus ingresos, tienes todas las de ganar mi querido Tauro, aprovecha que ahorita Venus directo te está apapachando al 1000, así que a triunfar y a brillar.

Géminis

Utiliza tu relaciones sociales, que tienes muchísimas, para que avances con mayor rapidez en tus planes, deseos, sueños y anhelos, tú traes algo entre manos, ahorita un nuevo plano, un nuevo proyecto, un nuevo negocio, lanzar algo, inicia algo, utiliza tus relaciones sociales, que no te dé pena, a ti cuando alguien te pide un favor inmediatamente antes de que te lo pidan, ya dijiste que sí, bueno, haz exactamente tú lo mismo.

Bueno, así nos podemos dar cuenta, quién sí, quién no, no te me inquietes, no te desesperes, no te tomes las cosas tan en serio, acuérdate que lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar, si hay cosas que tú quieres y no se han dado, es que vienen cosas mejores a tu vida, no te conformes con migajita de pan. Tú, el pan completo, el baguette completo, mi amor, eso es lo que tú mereces, en los sentimental, en lo laboral, en lo familiar, si vas a hacer alguna compraventa, firma, nos esperamos, pues vamos a esperarnos un poquito más que ya pase mercurio retrógrado que es el 15 de septiembre

Cáncer

Júpiter te está dando la oportunidad de reencontrarte contigo mismo para poner las cartas sobre la mesa, es hablarte a ti, con tu nombre, con amor, con cariño, con aplausos, con recompensas, con reconocimientos, cuando tú te das tu amor propio, tu autorespeto, tu autoestima, nada ni nadie va a decirte qué es lo mejor para ti, por supuesto, siempre debemos de estar abiertos a la sugerencias o a los consejos, aquí me estoy refiriendo a que tú, por lo regular, sabes dar, no sabes recibir, esta luna nueva te va a ayudar muchísimo, que además la luna pues es tú, tú, tú, tú, tú, no es planeta, es tu luminaria, y al estar en Nueva te va a hacer que empieces a pensar más en ti, va a ayudarte muchísimo a ser mucho más productivo de lo que eres, hasta el momento vas a aprender a poner límites, altos, para seguir hacia adelante con todo lo nuevo que llega a tu vida, se marcan cambios de casa o remodelaciones o compras importantes que convienen esas compras para todos los nuevos planes, que traes en mente.

Leo

Quieren iniciar e iniciar e iniciar y así han andado las últimas semanas, verdad? Bien creativos, bien ocurrentes, con muchos planes, con muchas cosas nuevas en su cabecita, los nobles, románticos y sensibles, lejos. Estoy de acuerdo, están de acuerdo conmigo. Bueno, pues esta semana mi amor, ya que lleguemos a la lunita nueva, que es el 14 de septiembre todo eso que tú deseabas, no va a ser ese día exactamente, pero ahí vas a empezar a sentirte como que soy una castañuela.

Pues lo eres así, brincando, feliz, contento, realizado. Así va a ser eso, con esa energía tan mágica que tú traes, pues se llama varita mágica, se llama llave mágica. Tú mismo vas a traer hacia ti lo que tú deseas, que deseas, amor, romance, pasión. Entrega compromiso, trabajo, dinero, mayor productividad, crecimiento profesional, lograr esa dieta que tú siempre has querido tener, hacer ese ejercicio que tú siempre has querido, vaya lo que tú traigas en mente de lo que sea se empiezan a abrir muchas puertas, la luna que es el 14 de septiembre, eh? Eh, en Virgo, te va a hacer un aspecto superpositivo para todo lo que tú deseas y lo que traes en tu mente y la sugerencias, no platiques tus planes, mi amor, no platiques todo lo bonito. Cuando te pregunten cómo estás, muy bien, cómo te ha ido, súper bien, qué planes hay, todo perfecto, así vale la pena.

Virgo

Se abren las puertas, pero las puertas, eh de aprovecha, 14 y 15 mercurio retrógrado bye, el próximo 15 solo en Virgo y Luna en Virgo, al abrirse las puertas es momento de analizar, observar, checar las batallas, tú para hacer eso vas a analizar, observar, checar, eh? Metódicamente como tú acostumbras esas próximas jugadas que vas a hacer o esos próximos pasos que tú quieres dar que convienen muchísimo a tu futuro muy corto plazo. Estoy hablando a futuro a corto plazo, finales de septiembre, principios de octubre, todo aquello que tú compres, vende, vendas, negocios firmes, contratos, acuerdos, después del 17 de septiembre, que es a partir del domingo.

Bueno, vamos a ponerle el lunes varita supermágica. No digo cinco estrellas, siete estrellas es sumamente importante reencontrarte contigo mismo y lo has hecho ahorita que está el sol en tu signo, por supuesto por lo regular tú te hablas, te platicas, te cuentas. Te dices ahorita. Ya estás más clarito en lo que tú verdaderamente quieres, pues que nada ni nadie te mueva de tu centro, mi amor. Ese es el camino que hay que seguir en lo que tú desees en lo que a ti se te antoje.

Libra

Vamos a meditar, analizar, hacer introspección, vamos a aprovechar que todavía tenemos el sol en Virgo y eso nos hace que hagamos muy buenas meditaciones, introspección, retrospectivas, eh? Viendo qué quiero, quién soy y a dónde, voy, insisto, con quién quiero ir, ay, eso es importantísima, lo vas a hacer porque tú ya estás muy claro, lo que yo acabo de decir, quién soy, qué quiero, a dónde voy? Con quién quiero ir?

Has estado haciendo muchos procesos de cambio de regeneraciones de reencuentro contigo mismo aprendiendo a manejar muy bien tu mente, tu espíritu, tu energía, en tus planes, en tus deseos, en tus anhelos y eso al ponerte tú adelante de la fila, te empieza a dar resultados, qué van a llenarte de alegría y de felicidad porque seguramente ya empezaste a recibir buenas noticias, verdad? Desde la semana pasada?

Espérate, todas las que vienen, maravillosas, tienes una conexión muy clara con tus ángeles, con tus guías, con tus maestros mantén las de esa forma todas las señales, mensajes e información que te esté llegando, escríbela para que no se te vaya, luego hay, creo que pensé, escríbela. Haz mucha lluvia de ideas porque por medio de amistades vas a avanzar con mucha rapidez en nuevos proyectos que te van a generar mejores ingresos.

Escorpión

Hay una archi, recontra, Renacimiento, un decir hasta aquí, borrón y cuenta Nueva, eso es muy característico de ustedes y lo estás haciendo, lo empezaste a hacer, despacio, relajado, tranquilo, esta semana, o sea, así como cuando uno dice, voy a hacer una limpieza general en la casa. Bueno, así es lo que estás haciendo, estás haciendo una limpieza general en tu casa, en tu yo, en tu alma, en tu mente, en tu ser, en tu corazón de trabajos, de personas, de amigos, de familia, y demás porque estás con lo que se deba de quedar en mi vida, que se quede, con pies en la tierra, con ojos hacia el cielo, con la manita, en el corazón, con mucha conciencia, sabiendo cuál es tu plan de vida.

Ahora bien, todo esto te va a dar grandes beneficios, en esos planes que ya empezaron desde hace muchos meses, pero van a caminar con muchísima rapidez, ya todo lo que es el mes de septiembre hacia adelante, todo el, 20, 23, 24, 25, viene en grande. Cuenta que todo aquello mi querido escorpión que tú sembraste con luz, con paz, con amor, con buena voluntad, con entrega, con compromiso, pensándolo para bien, tuyo y para las personas involucradas, te va a dar grandísimo resultados.

Sagitarios

Cambios de trabajo, incremento en sus ingresos, cambios de ciudad o cambios de casa o remodelaciones, de que vienen grandes cambios a tu vida, los cuales te van a dar una paz, serenidad y tranquilidad Bárbara, además es el resultado de tu buen proceder, de tu autenticidad, de tu honestidad, de tu entrega, de tu compromiso.

Aprendiste después de caídas, errores, lágrimas, tristezas, equivocaciones, a que a sonreír, a levantarte, a creertela completamente, siempre has tenido la seguridad, pero hubo un tiempo donde no traían la seguridad como tú deberías de traerla esos planetas, eran influencias que había para que tú hicieras ese cambio en estos momentos, vas a sentir como que un agua fresca que llega a tu vida que te va a dar esa paz que tú estás buscando y necesitando porque como siempre les digo todos, o sea, muchas cosas que en la vida nos pueden quitar menos nuestro corazón de niño, ni nuestra dignidad bajo ninguna circunstancia, verdad Sagitario, además nuestra paz no es negociable, la paz por delante, viva la paz y definitivamente en eso estás y lo que viene, muchas felicidades para todos los sagitarios y me incluyo.

Capricornio

Vas a hacer una negociación por demás importantes, recuerda que 12 y 13. Ya estamos en luna menguante y todavía estamos en Mercurio retrógrado puede seguir haciendo la negociación, los acuerdos, los pactos, pero como son sumamente importantes, me preguntarás, pero es que yo esto lo empecé a ver desde hace meses antes de que entrara a Mercurio retrógrado, le podemos dar continuidad, si tú lo puedes alargar un poquito más para que sea para la próxima semana que estemos en plena luna nueva bien cimentada y ya esté afuerita mercurio retrógrado adelante, sino el próximo 14, que ya está la luna nueva.

Ahí puedes tú negociar, firmar, pactar, llegar a acuerdos, a negociaciones, porque esto te conviene muchísimo, es para tu bienestar y el de tus seres amados, también estás por ahí con planes, quieres viajar? Quieres remodelar tu casa? Quieres hacer muchos cambios, es importante primero sanar finanzas haciendo un alcance de ingresos y egresos, sé que me entiendes muy bien, porque así son los Capricornio, muy buenos para los negocios, al hacer eso, tú vas a saber exactamente cuándo es el momento adecuado para hacer esos movimientos.

Acuarios

Estás tejiendo grandísimas ideas, no permitas que nada ni nadie te venga a mover de tu centro y te diga que eso no es lo correcto. Si tú ya lo pensaste, lo sentiste, y lo imaginaste mi querido acuario. Tú eres por demás, superperceptivo y intuitivo. Haz lo que tu alma, tu yo, tu ser, tu corazón. Te dice claro, siempre escuchando guías, mensajes, información de los amores, o sea, de nuestros seres amados que sumamente importante porque esto tiene que ver con tu vida laboral y profesional, no te desesperes, porque cada que te desesperas en lugar de avanzar frenas.

Tú imagínate que ya ibas en una carrera y llevaba 5 km y entonces te desesperaste, te presionaste y te regresaste de nuevo al inicio a la salida, la idea es llegar a la meta. Hay un reencuentro sentimental que te va a dar mucha tranquilidad y mucha serenidad o un cierre sentimental en una pareja y eso te va a dar paz, qué es lo que tú estás necesitando en estos momentos. Haz introspección. Escríbete a ti mismo, una carta de amor, de cariño, de aplausos, de recompensa y hay que leerla todas las noches, reconoce como lo que eres, un ser único, hermoso y maravilloso.

Piscis

Pues listos, Júpiter no importa que esta retrógrado, Júpiter te está ayudando a que hagas tus sueños realidad, qué traes entre manos mi querido Piscis, bueno todo lo que te corresponde por derecho de conciencia, es tuyo, nadie te lo va a quitar. Estás en el momento justo, correcto y adecuado de hacer alguno de tus sueños realidad para ti y también vas a tener mucha imaginación y mucha creatividad. Tú tienes muchísimos dones, muchísimos, si tú lo sabes, no solamente en la línea en la que te encuentras en estos momentos, si no estás en el momento justo y adecuado de echar a volar tu imaginación para hacer mucho más de lo que haces hasta el momento.

Imaginación, tu creatividad, el saber negociar bien con los demás, eh? Tu lado amable, tu lado tan humano que tienes en tu ambiente profesional, vas a recibir muy buenas nuevas sobre algo que tú necesitabas que se solucionará y se arreglará, si estás en búsqueda de algún cualquier tipo de crédito chico, mediano, grande, chécalo, velo, analizarlo.

