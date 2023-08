Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 14 al 20 de agosto

Aries

Marte, tu planeta te está dando la oportunidad en esta mágica y maravillosa semana de hacer algo nuevo o algo diferente, eso que traes guardado ahí en el cajón de los recuerdos o en el tintero y que lo dejaste para después.

Esta semana te van a empujar maravillosamente dentro de tu yo, de tu ser, de tu corazón, un impulso sensacional lleno de energía, con esa mágica sonrisa que tienes vas a poderle mostrar a los demás ese proyecto que tú traes entre manos al ser una persona creativa, inteligente, y echada para delante; va a ser muy fácil convencer a los demás de eso nuevo que tú traes en mente; en el hogar hay un cambio, hay un reencuentro, hay un mucha paz, mucha serenidad, mucho llegar a buenos acuerdos.

Si estás buscando un nuevo trabajo o arreglar cambios en tu economía sí es buena semana para que lo hagas después del 16, porque ahorita todavía el 14 y 15 todavía estamos en luna menguante, espérate al 16 y va a haber una noticia que te va a dar muchísima alegría de alguna persona muy querida.

Tauro

La buena fortuna y la abundancia habitan en tus dones y en tu vida. Por medio de tu familia y de tus amistades llegas a grandísimos acuerdos y negociaciones sobre algo que no estaba caminando, no se estaba dando y esta semana vas a recibir lo que te corresponde por derecho de conciencia, Júpiter en tu signo está directo y eso está haciendo que tú puedas hacer un sinfín de negociaciones, de planes, de proyectos, de negocios, y también solucionando diferencias en el amor, en el romance, en la pasión, ahorita al tener a Júpiter en tu signo, eso también en esta semana y en la que sigue puede haber propuestas sentimentales, propuestas de de uniones, reencuentro sentimentales y mucha paz en tu interior los

Géminis

Estás bien, muy bien, súper bien. Sí, aquí, qué pasa. No te inquietes, no te desesperes, dale tiempo al tiempo que todo se acomode en su lugar cuando nos corresponde.

Los tiempos siempre son los justos, los correctos, los convenientes, conexión física, mental y espiritual, te va a llevar a que traigas la llave perfecta adecuada para esas negociaciones que lo mejor es que las hagas a partir del próximo 16, que es luna nueva, sé que te gusta a ti las cosas, ya ahorita y en este momento estoy bien, está perfecto, te entiendo, pero ahorita la cosa que tú tienes que negociar y que todo fluya es tuyo tu Ser, Tu interno, que es la casa número uno, que está proyectándose de manera muy adecuada a tu vida laboral ya tu vida profesional eso que tú deseas, si quieres estudio, y te corresponde solamente no te enfades, no te ofusques, no te desesperes y deja que se acomode, son dos días más a partir del 16, 17 que ya estemos en Luna Nueva.

Vas a darte cuenta que era el mejor momento para firmas contratos acuerdos y grandes arreglos muy favorables para tu economía.

Cáncer

Si te quitas el antifaz de los ojos, vas a ver las cosas exactamente como son, ahora es el momento justo, correcto y adecuado para darte cuenta de ¿quién eres? ¿qué quieres? y valorar tu aquí, tú ahora, todo lo que ha estado pasando por tu mente se ha hecho realidad, verdad. Sí, pues eres muy cáncer, los cancercitos tienen la mente sumamente mágica, honestamente que lo que quieren lo logran. La casa número 8 te está diciendo que es muy buen momento para arreglar diferencias en cuestiones de firmas contratos de acuerdos, si vas a lograr eso, pero poniéndote de acuerdo tú contigo mismo y con las personas involucradas, porque tú contigo mismo sabiendo quién eres, qué quieres, a dónde vas, y cuál es tu objetivo de vida. Va a ser muy fácil tomar determinaciones y decisiones que convienen a tu persona y a los tuyos las asocia, con ese marcan totalmente a tu favor cualquier tipo de asociación que tú quieras hacer a partir del día 16, porque insisto tanto que a partir del día 16, porque el Luna Nueva Luna Menguante la dejamos descansando y además a ti cáncer por ser tu luminaria te ayuda muchísimo.

Leo

Están en una de sus mejores épocas, se marcan 17, 18, días súper favorables, qué quieres hacer, que no se te dé absolutamente todo, solamente evita los celos, los impulsos, la desesperación, el Sol está en tu signo y te sigue afectando de manera muy positiva, sigue en tu signo hasta el próximo 23 de agosto, así que toda esta semana está a tu favor sin que te gane la desesperación, el impulso porque su estilo eres fuego enfoca tu energía y la magia está contigo tu mente, pues es una varita mágica.

Este dedo, que es el dedo que que manda la energía, tú imagina que por el dedo índice de tu mano derecha en todos nosotros, en todos cuando hacemos así, es un mando, es una varita mágica, por aquí sale energía, por todos los dedos, somos energía, entonces en juntas, eventos, reuniones, no hagas esto porque se siente como que me estás mandando o me asustas, hazlo así, en energía, junta los deditos en energía, porque en una junta que vas a tener esta semana, te van a dar respuestas importantes que te convienen a tu futuro a muy corto plazo en tu vida económica, crediticia, bancaria y demás.

Virgo

Pon una sonrisa en los labios, levante el ánimo y no te enganches de comentarios negativos ni mal intencionados, especialmente el día 14 y 15, la luna menguante está moviéndote las emociones y puedes estar levemente vulnerable, y no son los demás, eres tú, contigo, a partir del 16 que pasemos a Luna Nueva te vas a sentir como nuevo, feliz, contento, realizado, y demás, a partir de ese día 16, 17 y 18, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten porque te conviene mucho a tu futuro, a muy corto plazo, no solamente en lo económico, laboral, profesional y demás, cosas materiales no te convienen para que estés bien, relajado, tranquilo, sereno, contigo, con tus estudios, con tus amigos y con los cambios que llegan a tu vida, económicos, pueden ser, sentimentales y de cuestión de estudios.

Libra

Bueno, pues buen momento para dar ese paso que has estado postergando. Un correo tocó la puerta, ya empieza a trabajar contigo ok, a partir del 16 que vamos a entrar con la Luna Nueva en Leo y en la tarde pasa a las 5 de la tarde con 14 minutos pasa el signo de Virgo, y se queda 3 días en Virgo, pero ese mismo día 16 que vamos a amanecer con la Luna en Leo es cuando tú mi querido Libra es momento de que hagas, toques puertas, hagas llamadas, mandes correos, mueva su relación, muevas de tu círculo, volteés para un lado, para el otro y digas que qué quieres exactamente, porque ahorita fíjate que la casa número uno está haciendo una mancuerna perfecta. Acuérdate que estamos con Leo, el sol en leo, leo y Libra se caen muy bien y no solamente es eso, tenemos a Mercurio en Virgo que está ayudándote en tu vida para las negociaciones, acuerdos, contratos y demás ahorita tu casa número dos está moviéndose a tu favor.

Escorpión

Todo, absolutamente lo que inicies, va a darte resultados, no para los próximos meses, para los próximos años, así que bien clarito mi querido escorpión con tus inicios, con tus visualizaciones, con tus intenciones, con tus planes de vida, porque todo está marcado súper positivo, súper a tu favor, porque tanto así tan requetechulo no las próximas semanas o meses, los próximos años. Tanto Plutón como Saturno como Urano y Neptuno están, pues ahora sí dándote lo que tú mereces, lo que tú deseas, lo que quieres siendo tú una de las mentes más poderosas del zodiaco, tú bien, sabes lo que has sembrado y como la mayor parte de tu fortaleza de tu poderío es tu energía, tu mente, tus ganas, tu ánimo y tu nobleza, tu sapiencia, sobre soy lo que pienso, bien, pues todo lo que inicies a partir del 16 especialmente, negocios, contratos, acuerdos, construcciones, compras, ventas, relaciones, cerrar ciclos, también todo aquello que tú cierres en esta semana se cerró y eso es muy bueno, porque vas a empezar a sentirte más pleno, más contento, más realizado, más más sereno y más en paz, y eso lo vas a proyectar y al proyectar todo eso te va a regresar multiplicado.

Sagitarios

Estás tejiendo grandísimas ideas, eres súper creativo Sagitario tiene una mente muy ágil, muy creativa y siempre se deja llevar por su intuición su percepción su análisis y ese lado tan meticuloso ordenado que tiene esta semana que vamos a tener la lunita nueva el día 16 nos va a dar grandes cambios. Entra en un signo fuego estamos con el sol en Leo, eres Sagitario, de fuego, Júpiter en Tauro mi queridísimo Sagitario sé que has estado pasando por grandes procesos de regeneración de reorganización de reencontrar piezas perdidas contigo mismo este este inicio de Luna Nueva en Leo te va a dar la paz que tu ser necesita imagínate que están cauterizando el sol, eh, las heridas que

Tú puedes tengas guardaditas en el alma, en el ser, en el corazón, para liberarte de ataduras, ser lo que tú quieras hacer, seguir corriendo por tus sueños, y la buena fortuna recuerda esa con esa nace, si con esa estás

Capricornio

Hay renacimientos, transformaciones, y oportunidades, tú eres una persona sumamente inteligente y si lo puedes pensar y lo puedes imaginar, quiere decir que lo puedes hacer, estás en una de tus mejores épocas, aprovecha todo el mes de agosto, septiembre y octubre, todo lo que tú hayas sembrado meses atrás y años atrás, vas a empezar a ver cascadas y resultados súper favorables para ti, que por consecuencia son benéficos para tu familia, si tienes descendencia, si no en tu ambiente familiar, tú vas a apoyar a tus amores en sus necesidades, porque estos cambios que están llegando a tu vida, no son por casualidad, ni es buena suerte. Yo no creo en la suerte, creo en los resultados, creo en la oportunidad, creo en las ganas.

Y eso es lo que tú has estado haciendo en el transcurso de muchos años y estos resultados los ves, pero ya, eh? Poco a poco no te inquietes, no te desesperes, no te enfades. Acuérdate de tu nivel de capacidad de inteligencia para que esto no te mueva de tu centro y eso te va a llevar exactamente a la meta de los deseos que tú traes en plan desde hace mucho tiempo y ha sembrado y es tiempo de que florezcan y coseches eso que tú has sembrado.

Acuario

Recibes muy buenas nuevas en el transcurso de esta semana. Tú vas a tener oportunidades muy interesantes o recibes llamadas o correos o mensajes de propuestas que te van a poner sobre la mesa sobre algo que tiene que ver con la belleza, el arte, la creatividad, la imaginación, las relaciones, públicas, la sonrisa, la prestancia, la conclusión, tu yo al ponerlo sobre la mesa maneja, tu fuerza, tu poder, tu energía, tu amor propio, tu seguridad sabiendo.

Quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, con tus ojos hacia adelante, hacia el cielo, tu manita en el corazón y los pies en la tierra al poner todo eso de tu parte, tu conocimiento, tus capacidades, tu integridad, tu ser vas a poder avanzar con mayor rapidez, que la que tú traías en mente, pero no dudes de tus posibilidades porque de esta forma tú puedes hacer a dudar a los demás de tus capacidades, tienes todas las capacidades, estás, pero muy preparado para lograr uno más de tus sueños deseos y anhelos.

Piscis

Qué puede pasar por tu mente que no lo hagas realidad, eres tu planeta Neptuno pero también Júpiter verdad, por supuesto ahorita hay aspectos muy buenos a tu casa uno y a tu casa tres ahorita tienes la oportunidad de en la casa número 2 tener.

En tu economía muy favorable es que porque pues nada menos que venus te está dando la oportunidad ahorita, de exponer, poner sobre la mesa tuyo, tu se,r tus emociones, tus sensaciones, las cuales van a ser vistas y lo más importante te van a entender en esos planes y proyectos que tú traes en tu mente, al ser tan tremendamente creativo, no dudes, pero bajo ninguna circunstancias, será, lo haré, lo digo, no lo digo, no, sí, mi amor, ya hazlo, ya, dilo a partir del 16 vas a ver grandes cambios con esta luna nueva que ingresa en Leo y luego ya pasa Virgo porque para ti todo lo relacionado con la con las negociaciones la creatividad, la investigación las relaciones públicas se te va a dar de manera sensacional. Espera grandes noticias el 17 y el 18 sobre algo que tú necesitabas que tiene que ver con trámites acuerdos en cualquier cosa que estuviera detenida.

io