Miss Jalisco 2021, una mujer con alma defensora

En cada paso que da Valeria Martínez reafirma su vocación hacia la defensa, tanto de sus sueños como de aquellas acciones en beneficio de la sociedad, es por ello que se mantiene al pendiente de su formación en la carrera de Derecho, faceta que también busca combinar con otra de sus grandes pasiones: el empoderamiento femenino.

Como recién ganadora de Miss Jalisco 2021, Valeria Martínez comparte cómo ha sido su caminar en los certámenes de belleza, plataformas que considera que cada vez más impulsan a mujeres que, más allá de su apariencia física, buscan posicionar a mujeres todo terreno, tanto en lo profesional, en lo cultural y lo social.

Originaria de Jalostotitlán, Valeria Martínez fue coronada como Miss Jalisco 2021, certamen que en los últimos años ha promovido una dinámica diferente a los concursos convencionales, en donde se abre camino a mujeres decididas a ofrecer un cambio verdadero desde diversas perspectivas, rompiendo con los estereotipos y dando mayor peso a las causas sociales.

“Yo nunca me vi como una reina, vengo de un lugar donde los estereotipos de belleza eran muy marcados, donde las reinas de belleza eran rubias y ojos de color, y yo era todo lo contrario y diferente, de niña nunca me veía ahí”, explica la joven, de 21 años de edad, recién coronada en la ceremonia celebrada el pasado 28 de mayo en la Capilla de Guadalupe, que fungió como sede de la gala final, en Los Altos de Jalisco.

“Fui una niña que vivió bullying, que la trataban muy mal y todo era por mi color de piel, yo no lo entendía realmente. Mi familia siempre me ha apoyado mucho, es una familia de muchos valores y que siempre ha estado conmigo”, detalla Valeria Martínez al resaltar cómo justamente el acompañamiento y la certeza de su familia fue clave para encaminar sus sueños y aspiraciones.

“En la preparatoria comienza esta idea de meterme a los concursos de belleza. Recuerdo que mi primer certamen fue a los 17 años, ya había participado en otros tres en mi municipio y a partir de ahí lo tomé como un reto, porque me daba mucho miedo hablar en público, era un reto para ver hasta dónde podía llegar, vencer mis miedos”.

Felicidad. Valeria Martínez no podía creer su triunfo. ESPECIAL

Con sello propio

Sobresaliendo en los certámenes locales y regionales, Valeria Martínez comenzó a forjar su experiencia y conocer realmente lo qué pasa tras las bambalinas de los concursos de belleza y descubrir que la labor y enfoque social también pueden ponerse en marcha cuando hay una corona de por medio.

“Tomé una pausa para hacer mis estudios en Derecho, porque tenía invitaciones para otros certámenes, pero quería tomarme mi tiempo para mi preparación profesional. En mi municipio, en 2016, ocurrió el feminicidio de una niña de ocho años y a partir de ahí surgió mi idea de que querer hacer un cambio positivo en el mundo, de cómo podía cambiar esto en mi país. Mi principal motivación fue el corazón de este certamen Miss Jalisco, que es belleza con propósito”.

Valeria Martínez recalca las bases sociales de Miss Jalisco la conmovieron por completo, de cómo una plataforma podía dar un vuelco positivo y convertirse realmente en un espacio de expresión, desarrollo de proyectos sociales y dar voz a nuevas perspectivas.

“Siempre he visto a los certámenes como una forma en la que tu voz puede ser escuchada, que tu opinión tiene más peso y así comencé a trabajar, saber qué puedo hacer”, puntualiza Valeria al recordar cómo decidió tocar puertas en Miss Jalisco de manera independiente e impulsar sus proyectos sociales.

“Mi proyecto social se llama ‘Nadie más’, impulsa a niños que no tienen papás y soy voluntaria en un asilo, además de conferencias de empoderamiento a la mujer, porque siempre he tenido mucho esta causa. Siempre he sido muy partidaria de defender nuestros derechos”.

Valeria comparte que a través de sus proyectos social busca impulsar la educación: “Siempre he dicho que si a un niño se le educa bien y se le dan buenos valores, el día de mañana será un ciudadano excelente y ejemplar. De aquí comienzo a trabajar con escuelas con mi municipio, el ayuntamiento me apoyó mucho para facilitarme el poder llegar a las escuelas y trabajar con los niños, de hablarles sobre enseñarnos a respetar, que podemos mejorar”.

Valeria Martínez. La joven reafirmar su vocación para trabajar en beneficio de la sociedad. ESPECIAL

Con compromiso

Aunque el anhelo por ganar la corona era un sueño latente, Valeria Martínez destaca que independientemente del resultado de un concurso como Miss Jalisco, su convicción se enfocó en aprovechar la plataforma para que su historia de superación pueda llegar a más mujeres que también están en esa búsqueda constante de crecimiento.

“Sé que este tipo de plataformas te abren muchas puertas, porque puedo trabajar mi proyecto social, como modelo o como reina. Participo y gano, entendí que este micrófono lo tengo que usar para bien, para llevar el mensaje y la historia de vida que tengo, para que la gente pueda entender, luchar contra ese estereotipo de que la mujer jalisciense tiene que ser de cierta forma; todas tenemos una belleza interior, somos mujeres preparadas, que tiene mucho que dar”.

Valeria Martínez continuará con sus estudios de Derecho durante su reinado, a la par de seguir preparándose y alistarse a la competencia de Miss México.

Agéndalo

Transmisión de Miss Jalisco 2021 hoy a través de la señal de Televisa Guadalajara a las 22:00 horas y retransmisión en domingo a las 21:00 horas.