Trump aboga por acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania ante su reunión con Zelenski

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó por "llegar directamente" a un acuerdo de paz para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, a la espera de su reunión de este lunes con el líder ucraniano Volodímir Zelenski.

A través de su red social Truth Social, Trump informó sobre el cambio de posición, tras la esperada reunión del mandatario estadounidense con Vladímir Putin en Anchorage (Alaska) el viernes, a la que acudió con la intención de insistir en un alto al fuego , aunque luego consideró que esa medida “a menudo no se sostiene”.

Tras el encuentro con Putin, Trump aseguró haber sostenido una llamada con Zelenski junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene", escribió Trump a su regreso a la Casa Blanca.

Trump estuvo jugando hoy al golf en su propiedad de Sterling (Virginia) con el enviado Steve Witkoff, que le acompañó en Alaska, y un periodista de Fox News, Bret Beier, y no hizo más declaraciones del asunto, pero algunos medios adelantaron parte de los contenidos de su reunión con Putin.

El Financial Times, citando fuentes implicadas en las conversaciones de paz, adelantaba hoy que Putin planteó a Trump que quiere que Ucrania entregue a Rusia las regiones de Donetsk y Luhansk , ocupadas parcialmente hace una década, como condición para poner fin a la guerra.

Trump trasladó estas propuestas hoy a Zelenski y a los líderes europeos en una llamada telefónica, durante la que les pidió que "abandonen los esfuerzos para asegurar un alto el fuego de Moscú", expuso el FT.

En paralelo, Trump anunció que se reuniría con Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca el lunes y que, "si todo resulta bien", programará una cumbre trilateral que incluya a Putin, a lo que el ucraniano ha dado respaldo.

Según CNN, que cita un funcionario de la Casa Blanca, varios líderes europeos han sido invitados a la reunión entre Trump y Zelenski del lunes, pero no está claro quién lo hará.

