Miriam Solís está en complicidad con Armando Manzanero

El mariachi sigue en evolución y la tapatía Miriam Solís no quita el dedo del renglón para impulsar nuevas vertientes que hagan de la música mexicana una plataforma más versátil e innovadora.

Con el lanzamiento de su última producción “Feria de amor”, Miriam Solís refuerza su pasión por la esencia vernácula bajo el arropo del reconocido cantautor Armando Manzanero, quien fascinado por la voz de esta tapatía, no dudó en desarrollar un disco colmado de emociones y diferentes perspectivas desde el mariachi.

Aunque la pandemia por el COVID-19 ha frenado un poco los planes que Miriam Solís tenía para la promoción en México y España para “Feria de amor”, la cantante destaca el gran recibimiento que su último sencillo “Basta” ha tenido en las principales plataformas digitales, en las que ha sido halagada por el peculiar toque que ha dado a su voz al explorar el mariachi con un aderezo de flamenco.

“La canción ‘Basta’ es una fusión de mariachi con flamenco, es composición de Carlos Macías. Es un tema muy conocido, que ya lo han cantado varios artistas, pero la versión que hicimos nosotros es diferente”.

Temas inéditos como “Cuando aprenda a llorar” y “No ha pasado nada” se suman a los nuevos arreglos de éxitos conocidos como “Fallaste corazón” y “Piel canela”, por ejemplo, con los que Miriam Solís se aventura a un vaivén de sentimientos a lo largo de los 12 temas que componen a este reciente álbum.

“Si escuchas el disco desde la canción uno hasta la doceava es un conjunto de emociones, porque cuando uno está enamorado, cuando estás en relación amorosa, pasas por todos los sentimientos, por eso lo titulamos ‘Feria de amor’”, explica la cantante al detallar que el título de este álbum también se desprende de una canción del mismo nombre que fue escrita para ella por Armando Manzanero.

Miriam Solís puntualiza que si bien conocía muy bien la trayectoria y legado de Armando Manzanero, hace ocho años tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente sin imaginar que años después tendría la oportunidad de compartir el estudio de grabación que le ha significado uno de los retos más impotentes de su carrera.

“Yo al principio le tenía miedo, sí me ponía muy nerviosa. Me habían dicho que él era muy exigente, pero la verdad cambió mi perspectiva de lo que pensaba de él, porque es una persona súper sencilla, me ha apoyado, me tuvo mucha paciencia, me enseñó muchísimo”.

Ante la apertura que la música tiene tanto en nuevas plataformas digitales y nuevos públicos, Miriam Solís recalca su interés por ofrecer una visión más dinámica del mariachi, y aunque es apasionada también a lo tradicional, no descarta la posibilidad de explorar nuevos ritmos dentro del sendero vernáculo.

“Tengo muchas ganas de hacer mariachi fusionado con algo más movido, con sonoras o cumbia, que sea más divertido y juvenil para que también las nuevas generaciones conozcan más del mariachi, que no solo es de borrachera y tristeza, que vean que se pueden hacer miles de cosas. De momento no tengo plan de otro disco, pero siempre mi pensamiento y meta es promover la música mexicana, hacer cosas diferentes, frescas y atraer más público joven”, finaliza.

