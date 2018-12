Miley Cyrus confirma que se casó con Liam Hemsworth

La actriz y cantante Miley Cyrus celebró algo más que las fiestas decembrinas, pues a través de su cuenta de Instagram dio a conocer las imágenes de su unión con Liam Hemsworth.

Hace unos días un amigo del actor reveló unas imágenes donde se ve la forma en que se llevó a cabo la unión de la joven pareja, donde también estuvieron Luke y Chris Hemsworth, hermanos de Liam.

"Este quizá sea nuestro beso un millón...", escribió Miley en la primera imagen se ven como marido y mujer. La instantánea tiene poco menos de dos millones 500 mil Me Gusta.

En la siguiente serie de imágenes la pareja está abrazada y a un costado se ve una chimenea cubierta con decenas de rosas. En esta imagen la intérprete de "Wrecking Ball" revela que la unión se llevó a cabo el 23 de diciembre.

Liam y Miley se habrían conocido en el set de la película "The Last Song" y se comprometieron en 2012, aunque posteriormente suspendieron su relación, para luego volverse a unir y comprometerse.

Hace unos días Miley Cyrus interpretó junto al hijo de John Lennon una nueva versión de "Happy Xmax (The War is Over)".

JB