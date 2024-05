Mijares habla sobre las críticas hacia su hija, Lucero

Después del escándalo ocasionado por los desafortunados comentarios que Lucero Mijares recibió por parte de los conductores del programa "¡Qué importa!" sobre su aspecto físico, el famoso cantante y padre de la joven, Manuel Mijares, decidió romper el silencio y hablar de este vergonzoso episodio.

El llamado "Soldado del amor", durante la develación de las 100 presentaciones del musical "Vaselina", respondió a los cuestionamientos de la prensa; sin embargo, también aclaró que no volvería a tocar el tema pues, al igual que su hija, prefiere dar vuelta a la página.

Mijares festejó la seguridad y la madurez de Lucerito para no dejar que este tipo de comentarios le afecten, aunque también reconoció que a él, como padre, sí le molestaron: "Por el lado de papá, siempre que alguien se mete con tus hijos, tú como padre reaccionas y te duele, pero lo que hemos visto aquí, que Emmanuel convive mucho con 'La Beba'", respondió.

El cantante reiteró su respaldo y amor por Lucero, pero está convencido de que ningún joven, niño, adulto, y persona en general debería pasar por una situación similar.

"Quitando que sea mi hija, yo no creo que sea buena imagen y buena idea hablar de discriminación, a quien sea. No creo que sea correcto y más en estos tiempos", dijo.

Lo que sí agradeció enormemente fue la ola de cariño, solidaridad y apoyo que recibió su familia, tanto de figuras del medio del espectáculo como de los fans, y es que tras las burlas, muchos son los que se han sumado para defender a Lucero Mijares.

"Quiero agradecer el apoyo de todo el público para Lucerito, de muchos compañeros... ella se lo ha ganado; es una niña adorable, que ha perseguido sus sueños y tener a todo el público y con los amigos, de verdad es de agradecer todo el apoyo" , concluyó.

Por su parte, Lucerito asegura que las críticas en su contra no le interesan y mucho menos le afectan, pero su famosa madre, la cantante Lucero, mediante sus redes sociales, explotó en contra de Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal y Sofía Rivera Torres, e inclusive pidió cancelarlos.

"Pobres mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás, así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente no nos importan, lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos, que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás", escribió la intérprete de "Electricidad".



