Miguel Ríos regresa al estudio con "Un largo tiempo"

En complicidad con The Black Betty Trio, el español Miguel Ríos regresa a la escena musical con el álbum "Un largo tiempo", tras más de 12 años de no compartir canciones inéditas con su público.

“Un LP en el que se apuesta por lo esencial"

Este nuevo disco se integra por 10 diez temas, de las cuales ocho son canciones inéditas y dos versiones de grandes clásicos de la música, que remontarán a sus fans a la época dorada del cantante, que tras un año de pandemia y 11 años de haber anunciado su retiro profesional, regresa para emprender una nueva faceta.

"Un largo tiempo es como esos discos clásicos plenos de pasajes sonoros, de contrastes canción a canción que nos invitan a detener el tiempo y a dejarnos llevar por el poder de sus textos, la voz pletórica de Miguel y sus potentes melodías que destacan al desnudo. Un disco en acústico, por primera vez en su carrera musical, que nos devuelven a la esencia del más puro rock and roll, abriendo paso a las guitarras, el piano, el violín, más detalles de mandolina, steel guitar y algún delicioso arreglo de cuerda. Un LP en el que se apuesta por lo esencial", compartió el periodista musical Juan Puchades, sobre la nueva propuesta de Miguel Ríos.

"Siempre inquieto y tratando de no andar sobre lo ya pisado, de no repetir lo hecho, (Miguel Ríos) esta vez ha ido a la esencia, al encuentro de aquellos sonidos que están en el ADN que definieron el rock and roll. Así que no se extrañen de escucharlo "blusear", que esa era la idea: captar al natural aquel espíritu primigenio, prácticamente rural, previo al desfogue rítmico que en Memphis y otras ciudades estadounidenses prendieron la llama de lo que sería un nuevo género musical".

El título del álbum, "Un largo tiempo", responde a un fragmento extraído del poema de "Para que yo me llame Ángel González", al que el propio Miguel pone voz y música en uno de los temas del disco. Toda una aventura musical bajo la producción de confianza de José Nortes, su mano derecha en este viaje y quien compone la parte instrumental de los temas y también forma parte de The Black Betty Trio, banda que integran él mismo junto a Luis Prado y Edu Ortega y, que acompaña a Miguel en este nuevo proyecto especial.

"José Nortes es el brazo derecho de Miguel Ríos de los últimos tiempos, el músico, compositor y productor que sabe entenderlo y al que le debemos que Miguel mantenga viva la ilusión y, por fin, se haya atrevido con una nueva obra. Juntos han ideado un disco tan acústico que incluso se ha renunciado a la batería en favor de las guitarras, el piano, el violín, más detalles de mandolina, steel guitar y algún delicioso arreglo de cuerda".

El disco, formado por 10 pistas, cuenta con ocho canciones inéditas con que nacen de la necesidad de reflejar, sin pelos en la lengua, la realidad de una generación ("El Blues de la tercera Edad") y una época ("La Estirpe de Caín") pero también de cantar a sus inquietudes y anhelos; además de ese material inédito cuenta con dos versiones especiales de dos grandes temas de la música: "Que salgan los clowns", como adaptación del clásico de Stephen Sodheim, que supuso el último single adelanto de este LP y cuyo videoclip cuenta con la participación del gran actor Juan Echanove, y "Viene y luego va", versión de "Come then goes" de Eddie Vedder (Pearl Jam).

Con información de Altafonte Network.

AC