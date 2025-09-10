Harfuch niega colaboración con la DEA contra el Cártel de Sinaloa

Tras el anuncio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de los resultados de un operativo coordinado a nivel nacional e internacional contra el cártel de Sinaloa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que México no ha participado en ninguna operación en conjunto con Estados Unidos.

Aclaró que, en nuestro país, han estado detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el cártel de Sinaloa.

“(Pero) relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional, y que involucre México, no, no hemos tenido ninguna operación en conjunto”, aseguró en la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La DEA había informado que ese operativo dejó 617 detenidos y la incautación de más de 10 toneladas de drogas vinculadas a la organización criminal.

Calificó al cártel de Sinaloa como “una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional” y dijo estar comprometida a “desmantelar sus redes de mando, control y distribución”, tras señalarlo como responsable de inundar EU con drogas.

Recordó que, en febrero pasado, este Cártel fue uno de los seis mexicanos a los que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista extranjera.

Así fue el golpe al grupo criminal

La operación contra el cártel se realizó entre el 25 y el 29 de agosto de este año. Participaron agentes de la DEA de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras.

Se incautaron 480 kilogramos de fentanilo en polvo, 714 mil 707 pastillas falsificadas, 2.2 toneladas de metanfetamina, 7.46 toneladas de cocaína y 16.55 kilogramos de heroína.

La DEA señaló que en las operaciones se incautaron 11 millones 111 mil 483 dólares en efectivo, además de 1 millón 697 mil 313 dólares en bienes. Además, se confiscaron 420 armas de fuego.

AVANZAN LAS INDAGATORIAS

Autoridades prometen que habrá “cero impunidad” en huachicol fiscal

Omar García Harfuch enfatizó que no habrá impunidad en el caso de robo de combustible y corrupción relacionada con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Harfuch reiteró que “el actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de la institución”.

“Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, 15 personas entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionados con el mercado ilícito de combustible”, apuntó.

Claudia Sheinbaum pide respetar festejos patrios de paisanos en EU

Cuestionada sobre las redadas en los festejos patrios de México en Estados Unidos (EU), la Presidenta comentó que, la cancelación de estas celebraciones son decisiones propias, pero que revisará con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se puede plantear, en particular en Chicago.

“Algunos han planteado que no se realice, y yo pienso que, si se hace de manera pacífica, relacionado con la independencia, pues no tendría problema. Pero vamos a ver cuál es la opinión de Cancillería para no cometer algún error”, informó.