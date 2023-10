Miguel Ángel Silvestre vive el terror de la segunda temporada de "30 Monedas"

El pasado 23 de octubre se estrenó el primer episodio de la segunda temporada de la serie española “30 Monedas”, dirigida por Álex de la Iglesia. Y este lunes 30 es el lanzamiento del segundo episodio de un total de ocho. A propósito del lanzamiento, EL INFORMADOR estuvo presente en una mesa redonda virtual para conversar con el actor español Miguel Ángel Silvestre, quien en este momento se encuentra en Buenos Aires, Argentina.

La segunda temporada de “30 Monedas” se filmó en España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El reparto de esta nueva temporada incluye además de Miguel Ángel, a Eduard Fernández, Megan Montaner, Macarena Gómez, Najwa Nimri, Pepón Nieto, Cósimo Fusco, Manolo Solo, Nuria González, Javier Bódalo, Manuel Tallafé, y como se anunció hace algunos meses, Paul Giamatti se une al elenco de esta nueva entrega.



“Yo le sigo la pista a Paul Giamatti desde que comencé a estudiar actuación, es uno de mis actores preferidos. Y cuando Álex de la Iglesia me dijo que él sería el malo malísimo de la segunda temporada, le pregunté que de qué me había perdido, que cuándo había hablado con él. Y me respondió que no nos querían decir nada hasta que estuviera confirmado”, dice Miguel, quien recuerda que al ver la primera temporada y gustarle mucho, Paul decidió formar parte del elenco, “además, en la primera escena que tuvimos él y yo, me ofrece un plato de chorizo, es algo que nunca me hubiera esperado ni en el mejor de mis sueños, trabajar con Álex de la Iglesia y encima que Paul me ofreciera el platillo más español que hay”.

Sobre los nuevos escenarios y el rodaje, destaca que la experiencia ha sido muy buena. “El género fantástico es muy divertido de hacer porque es pura imaginación y de alguna manera tienes que llevar a tu niño pequeño a jugar y dejarte llevar. En la gran mayoría de las escenas me peleo con almohadones de color verde que luego se convierten en monstruos de tres metros en postproducción, pero de verdad que todo es muy divertido”.

En cuanto al desarrollo de su personaje “Paco” en esta segunda temporada, expresa: “Con respectos al papel, en la primera temporada está sorprendido por todo lo que está pasando y no puede entenderlo, pero en la segunda temporada ya se ha dado cuenta que su vida y la de ‘Elena’ corren peligro, con lo cual su principal objetivo es salvarse la vida, para salvar a ‘Elena’ y que ella nos salve al resto”.

Colaborar con Álex de la Iglesia es un reto y una satisfacción, confiesa, Miguel Ángel. “Por un lado, es complicado porque él es muy exigente, sabe muy bien lo que quiere y tiene una mente muy peculiar en su mundo y universo imaginario, y, por otro lado, es muy divertido, porque es como un niño pequeño que se entusiasma y se enfada a proporciones iguales, lo bueno es que los enfados le duran cinco minutos, pero de verdad que el rodaje estuvo muy lleno de energía, lo que hizo que estuviéramos muy alerta y eso viene muy bien para el género del terror”, le expresó a EL INFORMADOR.

A propósito esta casa editorial le consultó si pronto habrá algún proyecto actoral en México, respondiendo que de momento no, pero que le gustaría vivir una temporada aquí, “cualquier excusa es buena. Tuve la suerte de hacer ‘Los Enviados’ en México y fue una gozada, el otro día estuve con Luis Gerardo Méndez y nos acordamos”. Hace unos días de hecho, en esa visita al país, Miguel estuvo promoviendo “30 Monedas”.

SINOPSIS

La mayoría de los habitantes de Pedraza han perdido la cabeza, recluidos en un hospital psiquiátrico. “Elena” yace en la cama de un hospital madrileño en coma; “Paco”, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella. Mientras el horror crece a su alrededor, el grupo de héroes debe enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el diablo le teme. Pero, ¿qué hay del padre “Vergara”? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo, el cardenal “Santoro”? ¿Dónde se esconden las almas torturadas?

