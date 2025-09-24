Horóscopo Negro para HOY 24 de septiembre

ARIES (21 marzo-20 abril).Sé que llevas días queriendo desconectar, apagar el mundo, centrarte solo en ti… pero la cabeza no te deja. Tu mente es puro fuego, siempre pensando, siempre queriendo correr. Esta semana la lección es clara: paciencia contigo mismo.TAURO (21 abril-20 mayo).Esta semana empieza también un trabajo interior heavy, de esos que remueven todo: dejar de compararte con los demás, dejar de medir tu vida con la regla ajena. Es momento de marcar tu propio ritmo, de romper cadenas, de probar tu independencia.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).En los últimos días, la tensión en tus relaciones, sobre todo en el amor, ha sido una montaña rusa. Cada vez te cuesta más aguantar a la gente que solo se mira el ombligo, que no sabe escuchar ni a su propia sombra. CÁNCER (22 junio-22 julio)Esta semana es para recuperar tu poder, para reconocerte, para dejar de esconderte detrás de sonrisas que no cuentan toda la historia. Cáncer, tu corazón es enorme, pero recuerda que también es tuyo.LEO (23 julio-22 agosto).El Sol, tu regente, entra en Libra y te da carisma, magnetismo y buena vibra a niveles cósmicos. Tu energía va a estar más atractiva que nunca.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Termina tu temporada, Virgo, y aunque puedas pensar que eso es algo triste, en realidad es una bendición. Tú nunca has sido de buscar los focos, y aunque a veces te guste un poquito la atención, a la larga te cansa sentir que todo el mundo espera tanto de ti. LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Este es el momento de empezar eso que llevas tanto tiempo soñando. Ese proyecto, ese cambio, esa idea que te mueres por hacer pero que a veces frenas por miedo a las críticas. Libra, no más excusas. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Marte en tu signo te empuja a replantearte el futuro. Sabes que para avanzar vas a tener que hacer cambios, cerrar etapas y comprometerte con lo que realmente importa. Nada de dejar cosas a medias.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).Esta semana es el momento de tratar tu cuerpo como lo que es: tu templo. Empieza a moverte, a alimentarte bien, a descansar de verdad mínimo 8 horas al día. Métete de lleno en nuevos hábitos y cúmplelos a rajatabla.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Con el Sol entrando en Libra, tu vida social se equilibra. Poco a poco sentirás que recuperas el control, que puedes volver a disfrutar sin que todo sea trabajo, obligaciones o drama ajeno. ACUARIO (22 enero-19 febrero).En las relaciones, esta semana toca soltar y pasar página. Sí, Acuario, hay personas que simplemente no van a estar siempre en tu vida, y por más que duela, tienes que aceptarlo. Gente que se va, gente que llega, así es el ciclo. PISCIS (20 febrero-20 marzo).Esta semana vas a notar que tu mirada cambia, que lo que antes parecía caos ahora tiene sentido, y eso te da una vibra nueva que te enciende por dentro. Es momento de reubicarte.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO