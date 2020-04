Michelle Rodríguez comparte cómo sobrevive al desempleo

La actriz y cantante mexicana Michelle Rodríguez compartió que luego de quedarse sin trabajo, ante la pausa que hicieron las obras teatrales en las que participaba, se ha resguardado en casa para reflexionar y aprender sobre ella misma, algo que definió como un regalo.

En sus redes sociales, la protagonista de musicales como “Chicago” y “Mentiras”, expresó: “Hago ejercicio, estoy haciendo muy bien la dieta, medito, he visto series (nunca lo hago) he hablado con gente que no veía hace mucho, con gente que veía diario, algunos no tan cercanos se han vuelto ya muy cercanos, he planeado (muy a futuro), empiezo a echar andar varios proyectos, retomo sueños, intento ayudar con lo que puedo y trato de descansar”.

Asimismo, Michelle externó que la cuarentena por COVID-19 que se atraviesa, le ha enseñado que un día productivo no es cuando se realizan muchas actividades sino cuando se dedica tiempo a la familia, a sí misma y a sus gustos personales, algo que ha definido como un regalo propio.

“Si tienes la oportunidad de quedarte en casa y te está matando la ansiedad o el aburrimiento, abrázalos, respíralos e intenta aprender de ellos. No todo es locura y ajetreo, está bien descansar y darte momentos para ti. Busca sentirte bien, si no tienes nada más que hacer (además de lavarte las manos a cada rato) habla contigo, búscate”, añadió la actriz.

En días recientes Michelle estrenó el tema “Yo quiero un monstruo”, una producción musical en la que apareció rodeada de algunas marionetas y en la que explicó, contó con el apoyo de personas que la apoyan y confían en su trabajo; “Gracias a los que hicieron que todo esto sucediera, gracias por su talento, su amor y su disposición”.

Rodríguez también se ha sumado a las actividades que la comunidad artística realiza en redes sociales, por lo que ha cantado temas como “El sol no regresa”, interpretado originalmente por La Quinta Estación, y “Me tienes que querer”, canción que perteneció al álbum Sui generis”, lanzado en 1989 por la cantante mexicana Yuri.

JL