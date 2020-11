Michelle Renaud, encantada con los melodramas clásicos

De lunes a viernes en punto de las 15:30 horas a través de Las Estrellas, se transmite la telenovela “Quererlo todo”, producción de Nacho Sada cuyos protagonistas son Danilo Carrera y Michelle Renaud, quienes en la realidad, también viven un tórrido romance. En entrevista cuenta la actriz, quien interpreta a “Valeria” en la trama, una modelo con gran carácter que lucha por sus ideales, que el melodrama clásico es parte de la cultura popular de México.

“Estoy súper feliz con este proyecto, porque a mí las telenovelas me encantan. Este es un proyecto, que desde la cabeza que es Nacho Sada, está increíble, es un gran productor que hace todo con el corazón, nos irradia un amor impresionante a todos por el proyecto. De pronto he tenido la oportunidad de viajar y me doy cuenta que hay personas que aprenden a hablar español gracias a las telenovelas, realmente son un orgullo de México que representan parte de su cultura. Y qué padre que la empresa (Televisa) tome esto que nos caracteriza y me encanta ser parte de ello”.

Confiesa que un melodrama como “Quererlo todo” le recuerda cuando ella veía con su madre en casa tramas como “La mentira”.

Con respecto a trabajar en el mismo proyecto que su pareja sentimental, Danilo, comparte Michelle que ha sido una muy bonita experiencia la que están viviendo juntos. “Estoy súper enamorada de Danilo y me encanta trabajar con él. Es un regalo de Dios poder despertar de su mano”.

Y es que la complicidad y la química que generan, traspasa la pantalla. “Sí creo que hay ese plus. Me gusta que en los melodramas se vea cómo dos personas se enamoran y hacen todo lo que tienen que hacer para estar juntos”. Además comparte la actriz que un proyecto como este hace que el público pase un momento agradable luego de estar atravesando por situaciones complicadas como el caso de la pandemia.

Michelle destaca que la experiencia que le dejó este 2020 es que hay que buscar generar economía ante las situaciones que se están presentando, sigue con su restaurante vegetariano “Pan comido”, a la par de estar en constante evolución profesional a través de la actuación. “Estamos desarrollando varias cosas con varios proyectos en puerta”.

En cuanto a la llegada de las celebraciones decembrinas, finaliza al decir que pasará estas fechas trabajando, que seguramente tendrá libres el 24 y 31 de diciembre, pero que con el tema de la pandemia, no sabe aún cómo será pasar la Navidad y el Año Nuevo, puesto que se debe guardar la sana distancia. “No sé cómo vaya a funcionar este año y las reuniones familiares, que se me hacen lo mejor de la época”. Expresa que las videollamadas serán una opción ante el contexto de la crisis sanitaria.

