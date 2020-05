Michelle Renaud vive la maternidad al máximo 

Para Michelle Renaud la maternidad se aprende diariamente y aunque hay situaciones que pueden generar presión y desespero, la actriz ha aprovechado de la mejor manera posible la cuarentena para tener un mayor acercamiento con su hijo Marcelo: “Creo que me cayó bien, como que también necesitábamos una pausa de nuestra vida, porque siempre pensamos que tenemos que estar corriendo para conseguir lo que hay afuera y no nos damos cuenta de que estábamos abandonándonos. Esta cuarentena nos ha hecho repensar qué queremos, cómo estamos encerrados. Hay algunos proyectos, pero no sé si se harán, porque todo es muy incierto”.

A través de redes sociales como Instagram, Michelle (@michellerenaud) describe parte de sus días y los diferentes momentos que vive con su pequeño hijo, tanto de aquellas situaciones divertidas para desafiar retos de TikTok y hasta reflexiones profundas sobre el desgaste y cansancio que pueden ocasionarse el estar al cuidado de una familia y no tener una mejor organización y comprensión de las cosas, por ejemplo.

“Para mí ha sido lo más bonito que existe en el mundo, no lo cambiaría por nada. Creo que ser mamá es una gran experiencia, yo disfruto muchísimo a mi hijo, me encanta educarlo, guiarlo, verlo crecer, pero también dejo que mi bebé me vaya guiando en el conocimiento que él tiene sin yo estarlo limitando. Los niños son muy inteligentes y a veces no nos damos cuenta”.

La actriz que ha protagonizado proyectos como “Pasión y poder”, detalla que una de las dinámicas más enriquecedoras que ha realizado en las últimas semanas han sido las transmisiones en vivo a través de sus cuentas oficiales, en las que justamente intercambia puntos de vista no solo con expertos sobre algún tema relacionado a sus experiencias familiares, pues sus fans también le charlan sobre las circunstancias complejas que también experimentan con sus hijos.

“Tienes que tener paciencia y mucha creatividad, porque los niños se aburren de comer lo mismo, un día quieren brócoli y al día siguiente ya no. Lo que yo siempre trato y ahora más en la cuarentena es hacer la comida con Marcelo, preguntarle qué se le antoja, que él sea parte del proceso, hacer las cosas juntas. Creo que sí es todo un reto la alimentación de un niño”.

De frente al Día de las Madres, Michelle recuerda algunas de las enseñanzas más impactantes que ha tenido en su labor como madre, especialmente cuando comprendió que su atención y hasta horas de sueño serían completamente ahora para su hijo.

Michelle considera que uno de los hábitos más saludables no solo para el cuerpo, sino también para propiciar un ambiente familiar armonioso, es establecer horarios para que los hijos se duerman, y esto también ayude a que como padres de familia pueda disfrutarse de un momento más personal.

“Cuando eres mamá ya no tienes tiempo para ti, eso es cierto, pero lo que es súper importante y creo que es lo mejor es tener horarios, tratar de dormir a tu hijo lo más temprano posible, eso es lo mejor para él”, finaliza.