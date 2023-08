"Un sueño posible" es una película del 2009 por la cual Sandra Bullock ganó el Oscar como mejor actriz. Está basada en la historia de la estrella retirada de la NFL, Michael Oher, que fue adoptado por una familia blanca y millonaria que lo sacó de la pobreza.

No obstante, Michael Oher acusa que la realidad no tiene nada que ver con la conmovedora historia de Hollywood, pues recientemente el ex jugador descubrió que jamás había sido adoptado, y que la familia lo ha utilizado todos estos años para enriquecerse.

Michael Oher afirma que Sean y Leigh Anne Tuohy -sus padres "adoptivos", -que afirman haberlo acogido en su hogar cuando era un estudiante, jamás lo adoptaron. En realidad la pareja lo engañó para que firmara un documento en el que les daba autoridad legal para hacer negocios con su nombre, pero que no lo volvía un miembro como tal de la familia.

De este acuerdo, que a su vez llevó a la creación de la película "Un sueño posible", ganadora del Oscar, los Tuohy ganaron millones de dólares en regalías, mientras que Michael Oher no recibió nada por una historia basada en su propia vida.

Por lo tanto, Michael Oher ha firmado una petición legal para finalizar la tutela que lo mantiene atado a los Tuohy, y sobre todo, para para que estos le paguen por haber usado su nombre y beneficiarse de este.

Con información de ESPN

FS