"Dejen su ego en la puerta", era la consigna con la que Quincy Jones, productor de Michael Jackson, convocó a artistas estadounidenses de distintos géneros para participar en la canción "We are the world".

El tema ganó el premio Grammy a mejor canción del año en 1986, además de ganar el disco del año, solo en Estados Unidos, el sencillo vendió más de 7,5 millones de copias.

Los beneficios de las transmisiones de radio, la venta del sencillo y el disco, superaron la cifra de 75 millones de dólares, cifra que sería donada a distintas organizaciones en 21 países africanos. Una canción que marcó un antes y un después en la música pop, por eso te compartimos cinco datos sobre ella que tal vez no conocías.

Escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985

Ambos artistas escribieron la canción en la casa de Michael Jackson en Encino, California, como idea para realizar una campaña sobre la hambruna en Etiopía, cuyas fuertes imágenes comenzaban a llegar a las señales televisivas estadounidenses.

Finalmente el 7 de marzo de 1985, el tema se lanzó, tan sólo en los primeros tres días vendió 800 mil copias, una cifra estratosférica, que incluso temas lanzados de forma digital hoy día no llegan a alcanzar, lo que explica el fenómeno de esta canción.

-Fueron 44 cantantes quienes interpretaron la letra

USA for África fue el nombre que el grupo de 44 cantantes incluídos Michael Jackson y Lionel Richie, adoptaron para la campaña.

Fue en los American Music Awards de 1985 cuando todos estos cantantes pudieron reunirse para grabar el tema.

En partes solistas intervinieron Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan y Ray Charles.

Y para la grabación del coro las voces de Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Lindsey Buckingham, Mario Cipollina, Johnny Colla, Sheila E, Bob Geldof, Bill Gibson, Chris Hayes, Sean Hopper, Jackie Jackson, La Toya Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, Waylon Jennings, Bette Midler, John Oates, Jeffrey Osborne, The Pointer Sisters y Smokey Robinson.

-Se realizó una segunda versión en 2010

El 25 de junio del año 2009 Michael Jackson falleció a causa de una intoxicación del anestésico propofol, dos años antes de que la canción "We are de world" cumpliera en marzo del año 2011 su 25 aniversario.

Aunado a ello, el 12 de enero de 2010 un terremoto azotó Haití, provocando una de las tragedias contemporáneas que le dieron la vuelta al mundo, por lo que altruismo de distintos países se hizo presente.

Fue entonces que Quincy Jones junto a Lionel Richie decidieron adelantar la celebración del 25 aniversario realizando una nueva versión de "We are the world" ahora en beneficio de lo ocurrido en Haití.

En esta segunda versión participaron artistas de la talla de Akon, Celine Dion, Usher, Janette Jackson, Miley Cyrus, e incluso un joven Justin Bieber, ahora la campaña fue nombrada "Artist For Haiti".

-Existe una versión en español

"Somos el mundo", fue como se tituló la canción en su versión en español, producida por Gloria Estefan, y el grupo fue nombrado Voces Unidas, también en favor por la crisis en Haití.

Luis Fonsi, Chayanne, Jon Secada, Willy Chirino, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Guerra, Paulina Rubio, Shakira, Ednita Nazario ,Gloria Estefan, Romeo Santos, Thalía y hasta Paquita la del Barrio, son quienes prestaron su voz para esta versión, sin embargo, la voz del Rey del pop no apareció.

-Nunca cantó Michael Jackson toda la canción

Solo hay una versión interpretada solo por Michael Jackson, y fue el demo del tema que se dio a conocer en el álbum "The ultimate collection", donde puede escucharse a Michael cantando toda la canción, algo que nunca se dio en vivo.

