Mi Banda El Mexicano sigue en el trono

Que Mi Banda El Mexicano tenga más de 300 conciertos al año es muestra de que los buenos proyectos siempre perdurarán en el gusto del público y bajo esta idea es como Germán Román sigue avanzando con esta agrupación nacida en los años 90 en Sinaloa.

Aunque los tradicionales bailes en el Salón Río Nilo de la capital jalisciense significaron la principal plataforma para Mi Banda El Mexicano, Germán Román señala, en entrevista, que la apertura de nuevos espacios y ganar terreno en las nuevas generaciones han sido clave para que el famoso “Baile del caballito” siga siendo una de las canciones más consentidas en la cultura musical mexicana.

“Somos una música generacional, que ha trascendido, dimos un vuelco a nuevos ritmos con el ‘Baile del caballito’ con la batería acústica, de ahí surgieron más éxitos como ‘La bota’, ‘Help’ o ‘Mary, la orgullosa’, que fueron creadas para bailar, que nacieron en un pequeño estudio al pie de la playa y desde ahí las han bailado fuera de México, como en Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, El Salvador o Guatemala”, explica

Germán Román, líder, compositor y músico de Mi Banda El Mexicano, la cual también ha llegado a festivales importantes como El Vive Latino.

Con dos presentaciones en puerta: una en el Salón Bugambilias y otra en el Auditorio Benito Juárez de la Fiestas de Octubre, Germán Román presume la modernización que Mi Banda El Mexicano tiene de la mano de exponentes juveniles como Saak para relanzar “Un ramito de violetas”; “Help, ayúdame” con Pablito Ruiz y “La bota” con Plastiko y una sorpresa más con la leyenda Napoleón, adelanta Germán Román, quien está celebrando el éxito que tienen sus nuevas versiones en redes sociales con más de 50 millones de hits en las principales plataformas.

“Cuando se crearon estas canciones sólo lo hicimos con la ilusión de que gustaran, que quizá sonaran en el barrio, pero que hayan crecido de manera nacional e internacional y ahora se arraigaron en nuevos públicos y hacemos nuevos duetos con para renovarnos”.

Germán Román puntualiza que si bien el regional mexicano ha dado mayor apertura a otras corrientes sonoras que apuestan por contenidos más explícitos como el “movimiento alterado”, el cantautor señala que Mi Banda El Mexicano ha decidido mantenerse distantes de estos conceptos al considerar tener una responsabilidad social hacia las situaciones de violencia por las que atraviesa el país.

“Nosotros no censuramos a las bandas que deciden esos conceptos, nosotros apostamos más a la música familiar, que pueda gustarle a todos, a los niños. Nosotros también somos cabezas de familia, tenemos hijos y nietos, por eso no hacemos música más explícita, quizá por eso seguimos trascendiendo y gustando de generación en generación, no hacemos música explícita o ni siquiera de doble sentido, nuestra música es feliz, feliz”, finaliza.

Agéndalo

Presentaciones

Mi Banda El Mexicano el próximo 29 de septiembre en el Salón Bugambilias y el 31 de Octubre en el Auditorio Benito Juárez en Fiestas de Octubre.