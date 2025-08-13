Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu fuerza de voluntad será determinante para concluir una etapa personal o profesional. Libérate de aquello que ya no contribuye a tu bienestar. Una comunicación inesperada podría traerte buenas noticias. Dedica tiempo al descanso y, si existe la oportunidad, restablece la relación con alguien cercano. Organiza tus finanzas para mantener estabilidad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy tu percepción estará más afinada de lo común. Antes de decidir en asuntos importantes, escucha tu voz interior. Un encuentro fortuito podría motivarte a iniciar un nuevo proyecto. Haz una pausa para valorar lo que tienes. Un cambio en tu entorno resultará más favorable de lo que imaginas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Evita dispersarte entre múltiples actividades. Un ajuste en tu ambiente laboral podría beneficiarte si logras adaptarte con rapidez. Busca el momento para conversar con alguien a quien extrañas. Recupera ese pasatiempo que has dejado de lado. Una idea ingeniosa podría transformarse en una fuente de ingresos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu imaginación será clave para encontrar salida a un problema que parecía irresoluble. Hoy es un buen día para abrir tu corazón y expresar sentimientos. Un detalle afectuoso podría alegrarte la jornada. Escucha a tu intuición para identificar a la persona ideal que pueda orientarte. Confía en que todo encontrará su lugar.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Te sentirás con mayor confianza y con deseos de destacar. Aprovecha para demostrar tus capacidades en el trabajo o en tu vida personal. Presta atención a tus hábitos alimenticios. Un reconocimiento podría llegar en breve. Hoy podrías servir de inspiración para quienes te rodean.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es posible que enfrentes cierta presión por cumplir compromisos o fechas límite, pero el secreto estará en priorizar. El consejo de un amigo te permitirá ver las cosas con otra mirada. Mantenerte organizado será esencial para alcanzar tus objetivos esta semana. No temas solicitar apoyo si lo necesitas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu estabilidad emocional se refuerza, lo que te ayudará a tomar decisiones equilibradas. El amor podría sorprenderte con una confesión honesta. Escucha más y modera tus palabras. Una oferta inesperada podría captar tu atención. Mantén abiertas todas tus alternativas.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

El día invita a reflexionar sobre tus emociones y a soltar rencores. Una oportunidad económica podría surgir de manera imprevista. Conserva la serenidad. Es momento de dejar de posponer esa charla que tienes pendiente. Presta atención a lo que te dicta tu corazón.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirás el impulso de iniciar nuevas experiencias. Un viaje o propuesta diferente podría acercarse. No ignores las señales que el destino te presenta. Una invitación especial podría romper la rutina. La franqueza será tu mejor herramienta.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia será tu principal aliada para superar un reto profesional. Una conversación necesaria con un familiar aportará claridad. Atiende tanto tu bienestar físico como emocional. No desaproveches la oportunidad de aprender algo nuevo. Pronto recibirás el reconocimiento que mereces.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Incorporar cambios en tu rutina será clave para recargar energías. Tu creatividad y capacidad innovadora pueden abrirte nuevas oportunidades laborales. El amor podría sorprenderte gratamente. Busca compañía de personas que potencien tu lado más optimista. Un plan no previsto podría terminar siendo muy entretenido.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tendrás una conexión profunda con tus emociones. Un momento de reflexión te ayudará a tomar una decisión relevante. Evita discusiones por asuntos menores. Presta atención a tus sueños, podrían contener señales valiosas. Anímate a dar el primer paso hacia lo que deseas.

Con información de Mhoni Vidente

BB