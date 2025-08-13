Aries

En el amor, se disipan las dudas y por fin sentirás que tu corazón se libera de cargas pasadas. No te culpes si una relación no funcionó como esperabas; cada historia deja aprendizajes. Tal vez no fuiste lo que esa persona buscaba, pero es muy probable que fueras más de lo que podía manejar.

Tauro

Se aproxima una etapa en la que el amor podría sorprenderte de la mejor manera. Recuerda que una relación requiere paciencia y dedicación; no todo se construye a la primera. Si a tu lado tienes a alguien que te impulsa a crecer y te da paz, protégelo y valóralo, porque no todos los días se encuentra un vínculo así.

Géminis

No te lamentes por las relaciones que no se dieron; el amor no tiene fecha de caducidad. A veces tu falta de confianza en ti mismo te aleja de experiencias valiosas, así que trabaja en fortalecer tu autoestima. También podrías descubrir que ciertas personas no merecen tu lealtad, y eso será un filtro para abrir espacio a quien sí lo merezca.

Cáncer

Es momento de dejar atrás amores y amistades que solo aparecen cuando les conviene. No necesitas rogar por afecto; quien te ame debe estar contigo en todos los momentos, no solo en los fáciles. Un amor verdadero no se construye sobre la conveniencia, sino sobre la reciprocidad.

Leo

El amor se presentará, pero no te dejes llevar únicamente por las apariencias. No aceptes condiciones que limiten tu esencia; el amor auténtico no controla, acompaña. Quien llegue a tu vida debe quererte tal como eres, con tu luz, tus sombras y tus particularidades.

Virgo

Podrías cruzarte con alguien que en el pasado fue importante para ti. No busques confrontaciones; deja que tu serenidad hable por ti. A veces, la mejor respuesta es mostrar que has seguido adelante y que tu vida amorosa se encuentra en un mejor lugar.

Libra

Evita que los roces familiares interfieran en tus relaciones de pareja o en tu apertura al amor. No intentes ser alguien distinto para agradar; el amor verdadero llega cuando eres fiel a ti mismo.

Escorpión

Alguien de tu pasado sentimental podría intentar regresar, pero depende de ti decidir si vale la pena abrir esa puerta. Cuida tu corazón y no permitas que viejas heridas se reabran sin sentido. El amor requiere paz, no tormenta.

Sagitario

Mira al pasado solo para reconocer lo que has aprendido y no repetir errores en tus vínculos afectivos. Un reencuentro con una amistad podría despertar sentimientos inesperados y, si decides explorarlos, hazlo con honestidad. También podrías recibir un mensaje o llamada que despierte tu ilusión.

Capricornio

Es momento de darte una nueva oportunidad en el amor. No dejes que los temores del pasado bloqueen tu presente. Abre tu corazón con confianza, y en lugar de pensar en lo que salió mal antes, enfócate en lo que puedes construir ahora.

Acuario

No temas dar el primer paso hacia una nueva relación o fortalecer la que ya tienes. El amor requiere iniciativa y cuidado mutuo. Pronto podrías reencontrarte con alguien importante o recibir noticias que te acerquen más a una persona especial.

Piscis

En el amor, cuida tus emociones como cuidas tus recursos. No inviertas todo tu corazón en quien no ofrece reciprocidad. Se acercan decisiones importantes para tu vida sentimental; tómalas con calma para no repetir patrones que ya conoces.

Con información de Nana Calistar.

EE