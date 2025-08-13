Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de agosto de 2025

Se avecinan cambios muy positivos en tu estado de ánimo; por fin sentirás que la sombra que te acompañaba comienza a disiparse. No te castigues si las cosas no resultaron como esperabas: aprende a valorar lo bueno y a soltar lo que ya no te aporta. Quizá no fuiste lo que alguien deseaba, pero también es posible que fueras más de lo que esa persona podía manejar. Un viaje comienza a tomar forma y podría superar tus expectativas. Tiendes a frustrarte cuando las cosas no salen a la primera, pero recuerda que la perseverancia bien dirigida es la clave: intenta, ajusta y vuelve a intentarlo. Si la persona a tu lado te impulsa a ser mejor, valórala, porque ese tipo de compañía es un regalo poco común. No te desanimes por los sueños que aún no has alcanzado; lo importante es comenzar, porque nunca es tarde. Tu principal obstáculo es la falta de constancia y confianza en ti mismo, así que trabaja en ello. Pronto dejarás de confiar en ciertas personas al descubrir que no son leales, pero esas decepciones serán un aprendizaje valioso para no perder tiempo con quien no lo merece. Es momento de alejarte sin miedo de amistades falsas que solo se acercan cuando necesitan algo. No tienes por qué rogar por cariño o atención; quien te aprecie estará contigo en los momentos difíciles, no solo en los agradables. Presta atención a tu alimentación, ya que podrías presentar molestias como gastritis o colitis. El amor se presentará en tu vida, pero recuerda que no todo lo que parece valioso lo es en realidad. Podrían intentar imponerte condiciones que limiten tu libertad, y no estás para aceptar ese tipo de control. Quien te quiera debe aceptarte con tus virtudes, defectos y peculiaridades. Podrías encontrarte de manera casual con una antigua amistad. Mantén la calma, evita los conflictos y muestra, con tu actitud, que estás mejor que antes. Esa persona verá que tu vida tomó un rumbo positivo tras su partida. No olvides que tu impaciencia puede ser un reto, pues buscas resultados inmediatos. Cuida la armonía familiar, ya que un comentario desafortunado podría detonar un conflicto prolongado. Si sientes que has perdido estabilidad, recuerda todo lo que has superado y entiende que no tienes por qué cambiar para complacer a personas que no valoran tu esencia. Podrían regresar personas del pasado con la intención de alterar tu tranquilidad; no lo permitas. Protégete no solo de golpes físicos, sino también emocionales. Recuerda tus orígenes y mantente atento a las oportunidades de negocio que podrían aparecer, siempre y cuando sepas aprovecharlas. Mira atrás únicamente para reconocer lo que has superado y evitar repetir errores. Es posible que un reencuentro con una amistad despierte sentimientos inesperados, lo que podría complicar la relación. Recibirás noticias imprevistas —ya sea por mensaje, llamada o redes— que cambiarán tu ánimo de forma repentina. Aprende a cuidar de ti y a proteger tu paz como un bien invaluable. Es un buen momento para abrirte nuevamente al amor, sin permitir que el miedo a experiencias pasadas te cierre las puertas. Evita enfocarte en lo negativo, ya que esa actitud puede bloquear las buenas oportunidades. Confía en ese proyecto que tienes en mente, ya que las condiciones son favorables para ponerlo en marcha. Pronto podrías recibir la visita de familiares y noticias de una amistad con la que estabas distanciado. Presta atención a tu alimentación y salud, pues los descuidos recientes podrían pasarte factura. Sé cuidadoso con tus finanzas, ya que podrías llegar a fin de mes con recursos muy limitados. Comienza desde ahora a ahorrar. Se acercan días en los que deberás tomar decisiones importantes; hazlo con calma y razonamiento para evitar repetir errores pasados. Con información de Nana Calistar. EE