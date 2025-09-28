Despide septiembre con las más recientes predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal. A través de sus cartas, la astróloga revela lo que podría deparar el destino en este cierre de mes.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Se avecina un tiempo de renovación. El tarot aconseja concluir asuntos pendientes para dar paso a nuevos comienzos. Atrévete a confiar en tu decisión y deja atrás los temores.

Números de la suerte: 00 y 21

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

“La Estrella” marca tu destino hoy, recordándote que cuides tus palabras. Lo que digas puede generar tensiones con personas cercanas y relevantes en tu vida.

Números de la suerte: 07 y 28

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La envidia y los malos entendidos pueden hacerse presentes este día. Lo mejor será alejarte de quienes no suman a tu vida y recurrir a tus amuletos o rituales de protección.

Números de la suerte: 11 y 29

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La carta de “El Sol” ilumina tu camino. Hoy es un día para aprovechar la energía positiva y avanzar en tus proyectos, buscando el balance que tanto deseas.

Números de la suerte: 28 y 39

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La jornada puede traer obstáculos. El tarot recomienda precaución con tu entorno, ya que alguien podría actuar en tu contra. También podría regresar un viejo amor con intenciones de una segunda oportunidad.

Números de la suerte: 03 y 77

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Inicias una etapa de desarrollo, aunque acompañada de altibajos, ya que las energías estarán en constante movimiento. Contarás con el apoyo de una persona clave en tu vida.

Números de la suerte: 06 y 20

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El tarot señala un periodo favorable en cuestiones económicas. Aprovecha los retos que se presenten y no dejes pasar las oportunidades que podrían mejorar tu situación financiera.

Números de la suerte: 03 y 44

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Recibirás una oferta inesperada. Deja de lado la inseguridad y escucha tu intuición. Las energías positivas te respaldan, así que avanza sin temor.

Números de la suerte: 19 y 31

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

En lo laboral se avecinan momentos de crecimiento. Prepárate para los cambios y presta atención a las señales que el universo coloca en tu camino.

Números de la suerte: 06 y 19

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La recomendación es modificar tu actitud: deja atrás lo negativo y enfrenta los retos con determinación. Es el momento de tomar el control de tu vida y seguir firme hacia tus objetivos.

Números de la suerte: 21 y 30

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con la guía de “El Emperador”, este día se perfila lleno de fortuna, equilibrio y energía positiva. Un nuevo proyecto se aproxima y será clave en tu crecimiento personal.

Números de la suerte: 15 y 26

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Un ciclo de prosperidad y avances llega a ti. Las energías estarán a tu favor y el universo respalda tus sueños. Es momento de dar pasos firmes hacia lo que deseas.

Números de la suerte: 08 y 16

