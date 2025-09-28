Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY domingo 28 de septiembre

Aries

Este domingo la Luna en Sagitario te impulsa con energía renovada. Algo que parecía no encajar finalmente encuentra su lugar, dándote tranquilidad y un respiro, sobre todo en asuntos laborales y financieros.

Tauro

El día se pinta especial para convivir con la familia. Tu intuición estará a flor de piel y te llevará hacia personas o situaciones que sumen a tu vida. Abre los ojos a las señales, pues también se perfilan oportunidades que mejorarán tu economía.

Géminis

Tu carisma y talento brillan hoy más que nunca. La Luna favorece negociaciones y acuerdos, dándote la capacidad de avanzar con rapidez. Usa tu creatividad y palabra persuasiva para abrir nuevas puertas.

Cáncer

Aunque tu agenda esté llena, este domingo se suaviza la tensión. Conectarás con alguien clave para tus proyectos y podrías recibir noticias que te llenarán de alegría, tanto en lo personal como en lo profesional.

Leo

El día te invita a la acción. Venus, Marte, el Sol y Júpiter impulsan tu confianza para dar pasos firmes en tus planes. Es una jornada perfecta para convivir con los tuyos y recargar energía en la naturaleza.

Virgo

Este domingo se ilumina tu camino en asuntos de contratos o acuerdos. Con mente abierta y disposición positiva, podrás disfrutar de un día lleno de momentos que te llenarán de satisfacción.

Libra

El domingo te sorprende con noticias profesionales que estabas esperando. El Sol en tu signo, junto con la fuerza de Júpiter, te brinda seguridad para avanzar hacia el éxito con paso firme.

Escorpión

La abundancia sigue fluyendo en tu vida. Este domingo tu intuición se activa con intensidad, guiándote en proyectos que están por comenzar. Escucha atentamente a quienes te rodean, sus consejos pueden ser valiosos.

Sagitario

La Luna en tu signo ilumina tu día. Es una jornada para renovarte, atraer buena fortuna y abrirte a cambios positivos. Con el apoyo de Júpiter y Plutón, todo lo que emprendas hoy lleva una fuerte carga de éxito y transformación.

Capricornio

El domingo marca el inicio de un ciclo de renovación. Viajes, contratos y negociaciones se ven favorecidos, pero conviene pedir consejo a expertos antes de comprometerte en decisiones importantes.

Acuario

Un domingo con cinco estrellas: celebraciones, reuniones y momentos al aire libre llenan tu día. Tu intuición estará afinada y recibirás señales claras que te guiarán en decisiones cruciales.

Piscis

Hoy es momento de quitarte ilusiones que ya no sirven y abrazar la realidad con optimismo. El universo te recuerda que mereces luz, paz y abundancia. Es un día ideal para agradecer lo que has sembrado y empezar a cosechar.

