Este martes 26 de agosto, Mhoni Vidente compartió sus pronósticos astrológicos cargados de energía positiva, enfocados en abrir caminos en temas de amor, salud y trabajo.

Si buscas orientación para tomar decisiones relevantes o simplemente deseas conocer el instante más favorable de tu jornada, aquí encontrarás la hora de la suerte para cada signo zodiacal, además de recomendaciones que te permitirán aprovechar al máximo las vibraciones del universo.

Aries

11:00 a.m. será tu mejor momento. El Arcángel Rafael impulsa un proceso de liberación emocional. Es un día perfecto para concluir etapas y avanzar en lo laboral.

Números: 02, 05, 36. Colores: rojo y amarillo.

Tauro

La energía se activa a las 9:00 a.m. La carta del Mundo señala la llegada de viajes y proyectos nuevos. Mantente lejos de rumores y cuida la garganta.

Números: 12, 18, 26. Colores: rojo y azul.

Géminis

Tu instante clave llegará a las 3:00 p.m. La carta del Sol ilumina tu ámbito profesional. Evita distracciones y concentra tu energía en lo prioritario.

Números: 09, 27, 41. Colores: amarillo y verde.

Cáncer

A las 10:00 a.m. recibirás una señal valiosa. La carta de la Luna te motiva a seguir tu intuición.

Números: 07, 22, 40. Colores: blanco y azul.

Leo

5:00 p.m. es tu hora mágica. El Emperador te impulsa a ejercer liderazgo. Gran ocasión para concretar acuerdos.

Números: 04, 08, 35. Colores: blanco y rojo.

Virgo

A las 2:00 p.m. se abren nuevas oportunidades. La carta de la Estrella anuncia alianzas beneficiosas.

Números: 10, 18, 25. Colores: azul y amarillo.

Libra

Tu mejor instante será a las 4:00 p.m. La carta de la Justicia recomienda equilibrio y templanza. Ideal para resolver diferencias.

Números: 06, 15, 49. Colores: verde y blanco.

Escorpio

6:00 p.m. es tu hora de conexión interior. Con la protección del Arcángel Miguel, es el momento indicado para comenzar proyectos.

Números: 11, 14, 30. Colores: blanco y rojo.

Sagitario

Tu impulso llega a las 8:00 a.m. La carta del Carro te anima a seguir adelante con valentía.

Números: 17, 33, 66. Colores: naranja y verde.

Capricornio

El mediodía, 12:00 p.m., marcará el rumbo de tus metas. La carta del Juicio te invita a tomar decisiones determinantes.

Números: 03, 21, 30. Colores: rojo intenso y blanco.

Acuario

A las 7:00 p.m. llega tu momento estelar. La carta del Mago potencia tu creatividad y poder personal.

Números: 01, 15, 29. Colores: naranja y amarillo.

Piscis

A las 10:30 a.m. se abrirán caminos emocionales. La carta del Colgado señala la importancia de dejar ir lo que ya no aporta.

Números: 06, 08, 27. Colores: azul y rosa fuerte.

Hoy es un día para sintonizar con las señales cósmicas. Mhoni Vidente recuerda que cada signo tiene un instante especial para aprovechar la energía del universo y avanzar hacia lo que realmente merece.

Con información de Mhoni Vidente

BB