México en el Oscar, una relación desde 1942

Más allá de “Roma”, la presencia de México en el Oscar ha sido una constante, una relación que nació desde 1942 cuando Emile Kuri -decorador estadounidense, nacido en México- fue nominado por su trabajo en la cinta de “Silver Queen”, en la categoría de Mejor diseño de producción.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía, en 90 años de historia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, alrededor de 10 cintas de habla no inglesa han sido nominadas como Mejor película, aunque ninguna ha ganado la presea. Por lo anterior, “Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, podría ser la primera que se lleve la estatuilla en la máxima categoría; además, ya hizo historia al ser la primera producción en español y mixteco que está nominada a Mejor película.

Con la claqueta en la mano

En la categoría de Mejor director, tres connacionales han estado nominados en seis ocasiones, contando este año: en 2006, “Babel” le dio su primera nominación a Alejandro González Iñárritu. Para el 2014, Alfonso Cuarón se hizo de la estatuilla por “Gravity”; él es primer mexicano y latinoamericano en ganar dicha categoría. Para 2015, Alejandro González Iñárritu alzó la presea por “Birdman”, logro que repitió en 2016 por “El renacido”. Para 2018, Guillermo del Toro obtuvo la estatuilla dorada por “La forma del agua”.

También brillaron en los Oscar

Anthony Quinn ganó dos Oscar a Mejor actor de reparto, además de tener otras dos nominaciones a Mejor actor por “Viento salvaje” y “Zorba el griego”; por “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro, dos mexicanos ganaron un Oscar: Guillermo Navarro por Mejor fotografía y Eugenio Caballero por Diseño de arte.

Demián Bichir estuvo nominado a Mejor actor en 2012 por “A Better Life”; Guillermo Arriaga estuvo nominado a Mejor guion original por “Babel”, en 2006; mientras que Gonzalo Gavira, en 1974, se llevó la estatuilla -junto con su equipo- al Mejor sonido por “El exorcista”.

Rodrigo Prieto fue nominado a Mejor fotografía por “Silencio”, mientras que Emmanuel Lubezki ha sido triple ganador consecutivo del Oscar -de 2014 a 2016- por “Gravedad”, “Birdman” y “The Revenant”, respectivamente.

Emmanuel Lubezki capta con su celular la estatuilla dorada que obtuvo por su trabajo en la cinta “El Renacido”. AP

Nominadas a Mejor película de habla no inglesa

ESPECIAL

1960 “Macario”, en la foto, de Roberto Gavaldón.

1961 “Ánimas Trujano”, de Ismael Rodríguez.

1962 “Tlayucan”, de Luis Alcoriza.

1975 “Actas de Marusia”, de Miguel Littín.

2000 “Amores perros”, de Alejandro González Iñárritu.

2002 “El crimen del padre Amaro”,

de Carlos Carrera.

2006 “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro.

2010 “Biutiful”, de Alejandro González Iñárritu.

2019 “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Las mexicanas y la estatuilla

ESPECIAL

Dos de las nominaciones que sorprendieron ayer fue las menciones de Yalitza Aparicio a Mejor actriz y Marina de Tavira a Actriz de reparto.

Con dichos nombramientos, ambas actrices se convierten en la quinta y sexta mexicanas nominadas en la historia de los Oscar.

De hecho, Yalitza es la segunda mexicana en ser nominada en la categoría a Mejor actriz. En 2002, Salma Hayek compitió por “Frida”; al final, Nicole Kidman se llevó el reconocimiento por “Las Horas”, dirigida por Stephen Daldry.

Marina de Tavira es la cuarta mexicana nominada a Actriz de reparto; se une a Katy Jurado, Adriana Barraza y Lupita Nyong’o; ésta última es la única actriz mexicana en ganar el Oscar en dicha categoría.

En 1954, la actriz Katy Jurado fue nominada por “Lanza rota”, cinta dirigida por Edward Dmytryk y protagonizada por Spencer Tracy, Robert Wagner y Richard Widmark.

En esa ocasión Katy Jurado compitió contra Nina Foch por “Cuando llama el deseo”; Jan Sterling y Claire Trevor por “The High and the Mighty”; Eva Marie Saint se llevó el galardón por “On the Waterfront”.

Adriana Barraza fue nominada en 2006 a Mejor actriz de reparto por su participación en “Babel”, de Alejandro González Iñárritu. Barraza perdió contra Jennifer Hudson por “Dreamgirls”.

En 2014 Lupita Nyong’o se convirtió en la primera actriz mexicana en ganar un Oscar. Nyong’o compitió en la categoría de Mejor actriz de reparto por su trabajo en “12 años de esclavitud”.

En los Premios Oscar 2019, Marina de Tavira competirá con Regina King por “Si la colonia hablara”, Amy Adams por “Vice”, y Emma Stone y Rachel Weisz por “La favorita”.

Por otro lado, Yalitza se disputará el premio con Glenn Close por “The Wife”, Olivia Colman por “La favorita”, Lady Gaga por “A Star Is Born” y Melissa McCarthy por “Can You Ever Forgive Me?”.

Numeralia: México en el Oscar